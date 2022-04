Stadtwerke: Mehr als 900 Besucher feiern 30. „Welle“-Geburtstag

Gütersloh. Vor wenigen Tagen ist das beliebte Freizeitbad „Welle“ 30 Jahre alt geworden. Die Stadtwerke Gütersloh hatten zu diesem besonderen Anlass am vergangenen Samstag zu einer großen Poolparty geladen – ein voller Erfolg!

„Die Besucherzahl hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen“, freut sich Marko Rempe, Bäderleiter der Stadtwerke. Mehr als 900 kleine und große Besucher feierten bestens gelaunt ihr Freizeitbad. Wasserparcours, Wettbewerbe und Musik mit dem Zephyrus Discoteam: In der „Welle“ gab es am Samstag viel Spaß und Aktionen in und an den Schwimmbecken.

Auch Stadtwerke-Geschäftsführer Ralf Libuda und Ingrid Hollenhorst, stellvertretende Bürgermeisterin, ließen sich einen Besuch der Geburtstagsparty nicht nehmen. Sie freuten sich über die ausgelassene Stimmung, schalteten pünktlich den Wellengang im Wellenbecken ein und übernahmen für einen kurzen Moment das Pult des Discjockeys, um die Gäste herzlich zu begrüßen.

Als familienfreundliches Freizeitbad, beliebter Ort der Erholung und attraktive Sportstätte ist die „Welle“ aus Gütersloh einfach nicht mehr wegzudenken. Geblieben ist von Anfang an die Begeisterung der Gütersloher für ihre „Welle“. Und diese hat man auch am Samstag ganz deutlich gespürt. „Wir freuen uns deshalb besonders, dass wir den 30. Geburtstag gemeinsam mit unseren Gästen gebührend feiern konnten. Ein toller Tag, eine rundum gelungene Party“, ist Marko Rempe zufrieden.