Stadtwerke Gütersloh: SHUTTLE-Angebot wird nochmals attraktiver

Gütersloh. Unabhängig, spontan, praktisch und klimaschonend: Das Shuttle der Stadtbus Gütersloh GmbH ist die bekannte attraktive Ergänzung zum ÖPNV-Angebot in der Stadt. Von diesen Vorteilen können Schüler, Studenten und Auszubildende jetzt sogar zum vergünstigten Preis profitieren. Für nur drei Euro bringt der Shuttle sie ab morgen 3. Mai, sicher und ohne Umwege ans Ziel.

Bezahlbar unterwegs – den ganzen Tag

Damit wird der Shuttle für Schülerinnen und Schüler noch attraktiver. Schließlich ist er wochentags bis 19 Uhr und am Wochenende sogar bis 2 Uhr in der Nacht verfügbar. „Ob morgens zur Stadtbibliothek, nachmittags zum Sportverein, abends nach Hause oder am Wochenende zur Party – unser Shuttle ist schnell verfügbar und hat im Stadtgebiet mehr als 4.000 Haltepunkte“, erklärt Stadtwerke-Mobilitätsmanagerin Lara Wölm. Deshalb sei das Angebot auch für Eltern eine sichere Alternative zum privaten Pkw oder dem Bus. „Weite Fußwege müssen von den Kindern innerhalb des Bediengebiets in der Regel nicht zurückgelegt werden. Im Schnitt sind alle Haltepunkte in weniger als 100 Metern erreichbar“, so Wölm. Der Rabatt gilt übrigens auch für Kinder, die noch nicht zur Schule gehen und in Begleitung eines Erwachsenen im Shuttle mitfahren.

Gültiger Schüler- oder Studentenausweis als Voraussetzung

Voraussetzung für eine Buchung ist lediglich, dass der Fahrgast vor Fahrtantritt in der App hinterlegt, ob er Schüler oder Student ist. Bei Fahrtantritt ist der entsprechende Nachweis bereitzuhalten. Zudem muss sich der Start- oder Zielpunkt einer Fahrt innerhalb des Kernge-biets befinden. Das Kerngebiet umfasst die Stadtteile Isselhorst, Avenwedde, Friedrichsdorf, Spexard und Teile von Hollen und Niehorst.

Weiterer Schritt zum Ausbau des Mobilitätsangebots

Das Shuttle-Angebot der Stadtbus Gütersloh GmbH erfreut sich seit seiner Einführung vor knapp eineinhalb Jahren wachsender Beliebtheit. Nicht nur weil die Nachfrage in dieser Gruppe gestiegen ist, will das lokale Verkehrsunternehmen das Angebot nun zum vergünstigten Preis für eine neue Zielgruppe öffnen. Wölm: „Unser Shuttle wird immer attraktiver – das bestätigt uns darin, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.“

Mehr Infos unter www.shuttle-gt.de