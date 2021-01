Stadtverwaltung weiter für Publikumsverkehr geschlossen

Höxter. Bund und Länder haben am 05.01.2021 die Verlängerung des weitreichenden Lockdown des öffentlichen Lebens bis zum 31. Januar beschlossen, um die weitere Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Die Kontakte sollen so weit wie möglich auf ein Minimum reduziert werden.

Daher wird die Verwaltung der Stadt Höxter für den Publikumsverkehr weiterhin bis zum 31.01.2021 geschlossen bleiben. In dringenden Fällen ist eine telefonische Terminvereinbarung möglich. So wird die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger sichergestellt, während sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Besucherinnen und Besucher geschützt werden. Auch die Sitzungen der Fach- und Ortsauschüsse, die bis zum 31.01.2021 geplant waren, werden verschoben.

Der Rat der Stadt Höxter hat von der Möglichkeit der Delegation der Entscheidungsbefugnisse für die Zeit der pandemischen Lage Gebrauch gemacht und die Befugnisse auf den Haupt- und Finanzausschuss übertragen. Der Haupt- und Finanzausschuss tagt aufgrund zwingend zu treffender Beschlüsse am 18. Januar 2021 unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

Bürgermeister Daniel Hartmann appelliert an alle Menschen in der Stadt Höxter sich an die notwendigen Kontaktbeschränkungen zu halten: „Wenn wir alle möglichst schnell und sicher die Pandemie überwinden wollen, müssen wir alle unsere Kontakte stark einschränken. Hierfür sind die Maßnahmen, die auch die Stadt Höxter getroffen hat, leider notwendig. Bitte nehmen Sie in dieser außergewöhnlichen Zeit Rücksicht auf einander und bleiben Sie gesund!“