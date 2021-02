Stadtverwaltung weiter für Publikumsverkehr geschlossen

Höxter. Aufgrund der grundsätzlichen Verlängerung der weitreichenden Kontaktbeschränkungen des öffentlichen Lebens wird die Verwaltung der Stadt Höxter für den Publikumsverkehr weiterhin bis zum 07.03.2021 geschlossen bleiben. Das Präsenzpersonal ist reduziert. In dringenden Fällen ist weiterhin eine telefonische Terminvereinbarung für einen nicht verschiebbaren Termin in der Verwaltung möglich. So wird die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger sichergestellt, während sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Besucherinnen und Besucher geschützt werden. Der Rat der Stadt Höxter hat von der Möglichkeit der Delegation der Entscheidungsbefugnisse für die Zeit der pandemischen Lage Gebrauch gemacht und die Befugnisse auf den Haupt- und Finanzausschuss übertragen.

Die bestehende Coronaschutzverordnung NRW wurde ab dem 14.02.2021 ohne wesentliche Änderungen zunächst um eine Woche bis zum 21.02.2021 verlängert. Neu ist nur die klare Festlegung, dass die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske im Umfeld von geöffneten Einzelhandelsgeschäften ab einer Entfernung von zehn Metern vom Eingang des Geschäfts, sowie auf dem Geschäftsgrundstück und zu dem Geschäft gehörenden Parkplatzflächen gilt.

Bürgermeister Daniel Hartmann appelliert weiterhin an alle Menschen in der Stadt Höxter, sich an die notwendigen Kontaktbeschränkungen zu halten: „Wenn wir alle möglichst schnell und sicher die Pandemie überwinden wollen, müssen wir alle unsere Kontakte stark einschränken. Hierfür sind die Maßnahmen, die auch die Stadt Höxter getroffen hat, leider notwendig. Bitte nehmen Sie in dieser außergewöhnlich Zeit Rücksicht auf einander und bleiben Sie gesund!“