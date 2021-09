Stadtradeln Büren stellt Alltagsradler Christoph Vitt vor

Büren. Seit dem letzten Sonntag sammelt Büren im Rahmen des Stadtradelns im Kreis Paderborn gefahrene Fahrradkilometer. Mit der stolzen Anzahl von 37 Teams und 167 gemeldeten Aktiven kamen am ersten Tag der Stadtradeln-Aktion bereits über 6.400 Kilometer zusammen – und stündlich werden es mehr. Als „Star“ der Stadt Büren fährt Christoph Vitt im Team der Radfüchse mit. Er lässt sich für den Zeitraum von drei Wochen auf das Experiment „Alltagsradler“ ein und verzichtet komplett auf die Nutzung seines Pkws. Wie es ihm dabei ergeht, auch den Arbeitsweg und Lebensmitteleinkäufe ausschließlich mit dem Fahrrad zu erledigen, berichtet er in einem wöchentlichen Blog auf der Büren-Seite von Stadtradeln.

Eine wesentliche Motivation, beim Stadtradeln als Star mitzumachen, ist es für Christoph Vitt, auf die Situation der Radwege im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. „In Büren gibt es ganz tolle Radwege. Die Steigungen sind gar nicht so gravierend und ich kann stundenlang in einer Flussebene fahren, wo es zudem windgeschützt ist“, so der Freizeit-Radler. Doch der Zustand der Radwege ist aus seiner Sicht verbesserungswürdig. Schlaglöcher, Asphaltaufbrüche und im Winter kein Räumdienst würden die Nutzung für Fahrräder unnötig erschweren.

Der Bürener Christoph Vitt hat einen Beruf mit körperlichen und psychischen Herausforderungen. Er ist seit 25 Jahren Intensivpfleger und im Krankenhaus in Geseke beschäftigt. Davor hat er bereits Erfahrungen beim Rettungsdienst im Gesundheitswesen gesammelt. Zum Thema „Radfahren“ hat er eine professionelle Einstellung: „Wer gesund bleiben und die Zivilisationskrankheiten vermeiden will, muss etwas tun. Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes lassen sich mit Fahrradfahren sehr gut in Schach halten.“

Außerdem hilft ihm das Fahrradfahren, vom Alltagsstress mal richtig abzuschalten. Deshalb unternimmt er mit seinen Vereinskollegen von den „Radfüchsen Büren“ jede Woche beachtliche Trainingstouren von 70 Kilometern und mehr. Deshalb sammelt er seine Kilometer beim Stadtradeln auch für das Radfüchse-Team. Extra für diese wunderbare Initiative schwingt sich Vitt nun für drei Wochen auch für seinen Arbeitsweg aufs Fahrrad. Das bringt für den Hin- und Rückweg zusammen 26 Kilometer – fünfmal in der Woche. Hinzukommen die Fahrten fürs Einkaufen und die Freizeitgestaltung.

Schon als Kind war Vitt gerne und viel mit dem Fahrrad unterwegs. Dabei stellte er fest, dass ihm auch das Planen von Touren und ungewöhnliche Wege wirklich Spaß machen. Und so verbringt er seinen Urlaub in der Regel auf dem Fahrrad. Dabei ging es auch schon durch unwirtliche Gegenden wie durch die Sahara und im Winter durch Norwegen.

Wer selbst noch beim Stadtradeln dabei sein will, kann sich jederzeit anmelden unter www.stadtradeln.de/bueren. Einfach die App herunterladen und losradeln. Die Aktion dauert an bis Samstag, 25. September 2021.