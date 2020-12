Stadtmuseum verlegt seinen „Jahresrückblick“

Das Stadtmuseum Paderborn verschiebt das „Kulturheimspiel 2020″ auf den 14. Februar 2021.

Paderborn. Das Stadtmuseum Paderborn verschiebt sein „Kulturheimspiel. Der Paderborner Jahresrückblick 2020“ auf den 14. Februar 2021, der Vorverkauf startet am 5. Dezember. Der für den 12. Dezember 2020 geplante Jahresrückblick wird coronabedingt verschoben. „Wir wissen derzeit noch nicht wie es im Februar sein wird“, so Veranstalter Markus Runte vom Stadtmuseum. „Aber ich plane optimistisch weiter und hoffe, dass wir das Kulturheimspiel, wenn auch etwas später, dann vor Publikum in der Paderhalle zeigen zu können.“

Dann werden wieder Kreative sowie Dichter und Denker Paderborns auf ausgewählte Ereignisse des Jahres 2020 zurückblicken und fragen: Welche Ereignisse des Jahres haben Stadtgeschichte geschrieben? Denn das Jahr 2020 war ein besonderes, Corona hat den Alltag, aber auch die Paderborner Kultur massiv beeinflusst. Mit dabei werden erneut das Moderatorenpaar Julia Ures und Erwin Grosche sowie die Paderborner Mundart-Combo Börnsch sein. Auch Musikerin Antje Wenzel, Schauspielerin Tatjana Poloczek, Sarah Lau, das Bläserensemble Cimbasso, Paderborns Bürgermeister Michael Dreier, Politiker Carsten Linnemann und viele mehr werden zurückblicken. Das Quintessence Saxophone Quintett wird erstmals als Saxophonsextett auftreten und eine Welturaufführung zum Beethoven-Jahr präsentieren, die es so vermutlich nur ein einziges Mal live zu hören gibt. Jeder der Mitwirkenden wird in eigener Art und Weise auf ein Thema des Jahres 2020 zurückblicken: musikalisch, kabarettistisch oder malerisch, mal laut und mal leise, mal heiter, mal ernst. Interviews und Kurzfilme ergänzen das unterhaltsame und kurzweilige Programm.

Unterstützt wird die Veranstaltung von den Stadtwerken Paderborn. Aktuelles zum Kulturheimspiel findet sich auf der Website des Stadtmuseum unter www.padeborn.de/stadtmuseum . Eintrittskarten (Vorverkauf 27€/22€/17€ zzgl. Vvk-Gebühr) gibt es ab dem 5. Dezember nur im Paderborner Ticket Center am Marienplatz.