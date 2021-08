Stadtführungen durch Gütersloh

Noch Plätze frei im September und Oktober.

Gütersloh. Es gibt noch freie Plätze im September und Oktober bei den Stadtführungen der Gütersloh Marketing GmbH. Den Start nach der Sommerpause macht am Samstag, 11. September, 13 Uhr, eine geführte Radtour mit Walter Holtkamp durch die Bauerschaften. Am Samstag, 25. September, um 13 Uhr, geht es mit Walter Holtkamp auf dem Rad am Wassererlebnispfad Dalke entlang. Außerdem kann man sich an demselben Tag, um 17:30 Uhr, dem Kulinarischen Rundgang anschließen, ebenso am Samstag, 09. Oktober, 17:30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Karten gibt es im ServiceCenter der Gütersloh Marketing oder online unter www.reservix.de.

Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen. Alle Stadtführungen sind unter www.guetersloh-marketing.de einsehbar.