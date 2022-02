Staatsbad GmbH präsentiert das Reisemagazin 2022

Druckfrische Broschüre wirbt im veränderten Design, mit neuen Fotos und Inhalten für Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen. Das neu aufgelegte Reisemagazin 2022 bietet im neuen Layout auf insgesamt 80 Seiten einen direkten Zugang zu touristischen Themen und Angeboten in der Kurstadt und gibt einen Überblick über Übernachtungs-, Ausgeh- und Freizeitmöglichkeiten. Mit neuen Formaten wie Experteninterviews vor Ort und umfassenden Bilderstrecken stellt das Magazin nun noch mehr Informationen bereit und bietet gleichzeitig umfangreiche visuelle Eindrücke.

„Im neuen Reisemagazin haben wir die Bad Oeynhausener Themen Lebensqualität und Gesundheit ganz weit nach vorne gestellt“, erklärt Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH. „Mit neu zusammengestellten spannenden Inhalten, herausragenden Fotos und einem modernen Layout wollen wir potentielle Gäste neugierig auf Bad Oeynhausen machen und sie zu einem Besuch inspirieren. Das Magazin bietet sicherlich aber auch Bürgern interessante Informationen und tolle Eindrücke ihrer Stadt.“

Das Gastgeberverzeichnis, das nun zum Reisemagazin weiterentwickelt wurde, gilt seit Jahren als zentrales Element der touristischen Vermarktung. Wissenswertes über die Kurstadt kommt hier nicht zu kurz. So lassen sich darin geschichtliche Hintergründe zur Stadt und der Bäderarchitektur ebenso finden wie vielfältige Aktivitäten an der frischen Luft in den großzügigen Parkanlagen.

In diesem Jahr wird unter dem Motto „Lebensqualität“ ein neuer Fokus gesetzt. Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Stadtführungen werden anschaulich und umfassend dargestellt, sodass die Vielfalt der Stadt deutlich wird. Ob Action und Aufregung, oder Entspannung und Entschleunigung: Für Jedermann ist Bad Oeynhausen eine optimale Anlaufstelle.

In der heutigen Zeit kann Bad Oeynhausen ganz besonders mit vielen Gesundheitsangeboten und -dienstleistern vor Ort punkten. So behandelt das Reisemagazin ausführlich die Gastgeberverzeichnis vor Ort, gibt aber auch wertvolle Informationen zur ambulanten Vorsorgeleistung, Anwendung des Heilwassers und präsentiert vier neue Gesundheitsarrangements, die mit oder ohne Übernachtung gebucht werden können.

42 Gastgeber, darunter Hotels, Pensionen, Gästehäuser, Appartements und Ferienwohnungen sind Teil des Gastgeberverzeichnisses. Auch hier wird die Vielfalt Bad Oeynhausens deutlich. So können Gäste und Angehörige von Klinikpatienten zwischen Übernachtungsmöglichkeiten zentral in der Innenstadt oder alternativ im Grünen wählen.

Touristen aus ganz Deutschland und umliegenden Ländern wie Holland oder Belgien fordern ganzjährig das Reisemagazin für ihre Planung des Aufenthalts in Bad Oeynhausen an. Aber auch aus weiter entfernten Ländern, beispielsweise Spanien, wird der Katalog zur Buchung angefragt.

Die Broschüre ist digital unter www.staatsbad-oeynhausen.de verfügbar und in der Tourist Information im Haus des Gastes im Kurpark als Printprodukt kostenfrei erhältlich.

(Bitte beachten Sie die derzeit geänderten Öffnungszeiten der Tourist Information: montags bis freitags 9 Uhr bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr;

telefonisch montags bis freitags 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr oder per Mail tourist-information@badoeynhausen.de.)