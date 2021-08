Spielend helfen lernen – Erste Hilfe Bücher für Kinder im Kreis Gütersloh

Kreis Gütersloh/Bielefeld. Die Osthushenrich-Stiftung beteiligt sich mit einem großzügigen Förderbetrag in Höhe von € 4569,60 am Projekt „Erste-Hilfe-Arbeitsbuch für Kinder“ des Fördervereins Notfallmedizin Bielefeld e.V. und unterstützt damit 400 Grundschulkinder im Kreis Gütersloh.

Im März dieses Jahres erhielten 70 Grundschulen im Kreis Gütersloh insgesamt 5.450 Erste-Hilfe Arbeitsbücher für den Sachkunde Unterricht des 3. oder 4. Grundschuljahres. Was mache ich bei Verbrennungen, einem Zeckenbiss oder einer Vergiftung? Und vor allem: Wie kann ich anderen im Notfall helfen? Die kindgerechte Beantwortung dieser Fragen haben sich der Förderverein Notfallmedizin Bielefeld e.V. und der K&L Verlag seit dem Jahr 2008 zum Ziel gesetzt und ein leichtverständliches Mal- und Arbeitsbuch für Mädchen und Jungen im Grundschulalter entwickelt.

Mehr als 30.000 Bücher werden jedes Jahr an die Grundschulen im Einzugsgebiet des Christoph 13 verteilt.

Von klein auf im Notfall schnell helfen können – Erste Hilfe Lern- und Malbücher für Kinder im Einsatzgebiet von Christoph 13

In diesem Jahr begehen Notarztdienst und Luftrettung für Bielefeld und OWL nicht nur das 45jährige Jubiläum, auch der Förderverein Notfallmedizin Bielefeld e.V. kann seit seiner Gründung im Jahr 2006 auf 15 erfolgreiche Jahre zurückblicken, in denen wir mit Hilfe unserer Mitglieder, Sponsoren und Spender die präklinische Notfallmedizin, den Notarztdienst und den Rettungsdienst in Bielefeld und Umgebung in besonderer Weise unterstützen und fördern konnten.

So wurden zuletzt am 03.07., dem Tag des 45. Jubiläums, Videolaryngoskope und mobile Sichtschutzwände an die Bielefelder Feuerwehr, Notarztdienst und Rettungsdienst übergeben. Im Laufe der 15 Jahre wurden von uns Anschaffungen und Projekte mit einem Volumen von weit mehr als 250.000.- € unterstützt. Mit der Spendenübergabe am 10.08. legen wir nach langer Zeit den Fokus wieder auf die erfolgreiche, langjährige Aktion unserer Erste – Hilfe – Lern – und Malbücher für Grundschulkinder und auch an Kindergärten im gesamten Einsatzgebiet von Rettungshubschrauber Christoph 13:

Jährlich werden in Deutschland viele Tausend Kinder durch Unfälle verletzt. Neben dem Straßenverkehr zählen Verletzungen beim Spielen und Toben zu den Hauptursachen. Bei Notfällen kommt es dann darauf an, bereits vor Eintreffen des Rettungsdienstes mit „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ zu beginnen. „Wenn Kinder einige einfache Verhaltensweisen lernen, werden sie diese Regeln in ihrem Alltag einsetzen und auch als Erwachsene entsprechend umsetzen“, erklärt der Förderverein. So entstand die Idee zu einem kindgerechten Mal- und Arbeitsbuch. Es vermittelt Kindern der dritten oder vierten Klasse spielerisch die Fähigkeiten, bei Notfällen Erste Hilfe leisten zu können.

Kindgerechte Inhalte, kindgerecht gezeichnet

Die Bücher erzählen von dem Geschwisterpaar Mario und Olivia, die gemeinsam mit dem Dackel Waldi durch verschiedene Episoden führen. Auf 32 Seiten geben sie Tipps und Ratschläge zur Ersten-Hilfe und stellen Aufgaben zur Überprüfung des Erlernten. Themen wie Verbrennungen, Hitzschlag, Zeckenbisse, Vergiftungen oder Schocks werden ausführlich behandelt. Die Kinder erhalten altersgerechtes Wissen, wie sie sich im Notfall verhalten und Hilfe herbeirufen können. Die auszumalenden Bilder vertiefen das Erlernte. Gleichzeitig können Pädagogen, Erzieher und Eltern die Abbildungen mit den Kindern besprechen und das richtige Verhalten einüben. Und vor allem lernen die Kinder, wie sie mit der Notrufnummer 112 einen Notruf machen.

Die Gütersloher Osthushenrich – Stiftung fördert die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in Ostwestfalen-Lippe. Die Förderung erfolgt u.a. durch die finanzielle Unterstützung von speziellen Bildungs- und Erziehungsangeboten.

„Heute möchten wir uns stellvertretend für alle Unterstützer aus dem Kreis Gütersloh besonders bei Frau Dr. Martina Schwartz-Gehring, stellvertretende Vorstandsvorsitzende, sowie Frau Rechtsanwältin Claudia Holle, Geschäftsführerin der in Gütersloh ansässigen Osthushenrich-Stiftung ganz herzlich bedanken“, so Pfarrer Hermann Rottmann, Feuerwehrseelsorger und Schriftführer im Vorstand des Fördervereins Notfallmedizin Bielefeld e.V. und Dirk Düsterhöft, Besatzungsmitglied von Christoph 13 und Kassenwart im Vorstand.

Über den K&L Verlag

Wie kann ich Erste Hilfe leisten? Wie reagiert man, wenn es brennt? Wie verhalte ich mich richtig im Straßenverkehr? Die kindgerechte Beantwortung dieser und vieler weiterer Sicherheitsfragen hat sich der K&L Verlag aus Detmold zum Ziel gesetzt und gibt leichtverständliche Mal- und Arbeitsbücher für Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter heraus. Sie wurden gemeinsam mit Pädagogen und Experten der Verkehrswachten, der Feuerwehr oder der Johanniter-Unfall-Hilfe entwickelt und behandeln die Themen Verkehrserziehung, Brandschutzerziehung und Erste Hilfe. Sie bieten die Grundlage für Präventionsarbeit, die unverzichtbarer Bestandteil der vorschulischen und schulischen Erziehung ist.