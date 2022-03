Spende an die Gemeinde über 2.500 Euro

Volksbank Rietberg freut sich über den Erfolg der Baumpflanzaktion

Schloß Holte Stukenbrock. Am 09.03.2022 überreichte Klaus Schnieder (Vorstand Volksbank Rietberg) an Bürgermeister Katzer einen Scheck in Höhe von 2.500 Euro.

Nahezu 2000 Volksbank-Kunden haben Gutes getan, denn die Volksbank Rietberg eG spendete je neu eröffnetes Konto 5 EUR zur Anschaffung neuer Bäume in Augustdorf, Langenberg, Rietberg und Schloß Holte-Stukenbrock.

Für die Volksbank Rietberg passt die Baumpflanzaktion ihres Hauses sehr gut zur genossenschaftlichen Idee, in der Nachhaltigkeit und ökologisches Engagement eine große Rolle spielt. „Über das reine Bankgeschäft hinaus pflegen wir eine sehr enge Verbundenheit mit der Region und den Menschen, die hier wohnen“, betont Klaus Schnieder.

Das soziale Engagement der Volksbank Rietberg konzentriere sich nicht nur auf gemeinnützige Einrichtungen oder Vereine, sondern zunehmend auch auf die Förderung von Projekten zur Nachhaltigkeit. „Wir alle sind gefordert, unseren nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Und hierbei zählt jeder noch so kleine Baustein, der uns diesem Ziel näherbringt“, so Klaus Schnieder.

Bürgermeister Katzer bedankt sich für diese großzügige Spende. Er freut sich, dass Bäume, die durch die letzten Stürme gefällt werden mussten, mit diesem Geld ersetzt werden können. Weitere Standorte wären unsere Spielplätze, die Schulgelände oder auch die Straßenbeete.