Spaziergang zur Kunst

Elf Künstler und Künstlerinnen bestücken Plakatanlagen im Stadtgebiet – eine Aktion des städtischen Fachbereichs Kultur.

Gütersloh. Es gibt viele Wege zur Kunst, auch in diesen Zeiten, in denen Museen und andere Ausstellungsorte aufgrund des Lockdowns geschlossen sind. Einen beschreibt jetzt der städtische Fachbereich Kultur zusammen mit elf Künstlern und Künstlerinnen aus Gütersloh und Umgebung. An fast 90 Standorten der so genannten „City Lights“ – Plakatanlagen im gesamten Stadtgebiet – sind in den kommenden zwei Wochen Werke von Gerd Bökesch, Beate Freier-Bongaertz, Martina Frickenstein, Jui Jah Fari, Christoph Kintscher, Andrea Lüdtke, Nicole Meiners, Marion Plaßmann, Carola Powik, Almuth Wessel und H.T. Manfred Zimmermann zu sehen. Man darf sich also im wahrsten Sinn des Wortes „auf den Weg zur Kunst machen“ und ein wenig Recherche betreiben, der Radius für einen solchen Spaziergang oder eine Radtour zu den elf Motiven reicht von der Avenwedder bis zu Alten Wiedenbrücker Straße über sämtliche Stadtringe hinweg, aber auch in der Innenstadt sind zahlreiche Werbeanlagen mit den Bildern bestückt.