Spannende MINT-Angebote für lippische Schüler:innen

Kreis Lippe. Das STRATOlab gibt Schüler:innen verschiedener Schulformen die Möglichkeit vom 11.03.2021 bis zum 16.03.2021 ihre eigene Stratosphärenmission zu starten. In den fünf Tagen wird ein Wetterballon mit einer Sonde konstruiert, GPS-Tracker und Kameras eingebaut und zum Flug in die Stratosphäre geschickt. Das Besondere daran: Die Schüler:innen können dies alles von zuhause ausführen. Der Kurs wird komplett online durchgeführt. Neben dem Bau wird auch die Bergung der Sonde und Sichtung des Filmmaterials online übertragen. Die Kurszeiten sind so gewählt, dass diese sich mit Schulzeiten nicht überschneiden. Ein tolles Erlebnis für alle, die interessiert an toller Technik und dem Weltraum sind.

Schüler:innen, die sich schon immer gefragt haben, wie man professionelle Bilder und Videos mit dem Smartphone machen kann, können dies nun im Onlinekurs STRATOfilms – Smartphone Hacks erfahren. Hier wird der eigenen Kamera im Handy richtig „auf den Zahn gefühlt“ und gezeigt, wie das Beste heraus zu holen ist. Die Smartphone Hacks laufen immer zwei Tage am Wochenende oder in den Ferien. Los geht es schon am 06.03.2021 und 07.03.2021 mit dem ersten Kurs.

Alle Kursangebote sind kostenlos und über die Internetseite www.lippe-mint.de unter Aktuelles ab sofort buchbar.

Die Kurse werden durch das zdi-Zentrum Lippe.MINT in Kooperation mit der stratoflight GbR durchgeführt und mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.