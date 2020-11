Spannende Lesungen aus der Zentralbibliothek

Paderborn . Am Sonntag, 22. November, gibt es zwei spannende digitale Lesungen aus der Zentralbibliothek. Um 16.30 Uhr wird Lena Wanke ihr erstes Werk „Wo einst Leben war“ präsentieren. Fesselnd und spannend erzählt die junge Autorin die Geschichte von Jona und ihren Geschwistern, die sich schon lange auf einer scheinbar nicht endenden Wanderung befinden. Das Ziel soll ihnen eine sichere Zukunft bieten, aber zu welchem Preis? Die Zuschauer werden erfahren, wie das Werk entstanden ist und aus dem Werk von der Autorin selber hören.

Um 18 Uhr werden Robert C Marley mit Shankari Susanne Hill eine Krimilesung aus der Reihe Inspector Swanson präsentieren. Ein angesehener Professor wird in der Bodleian Library erschlagen aufgefunden. War es der Racheakt eines Studenten? Neid unter Kollegen? Oder liegt das Motiv vielmehr in einem alten, geheimnisvollen Buch, das seit dem Mord verschwunden ist? Chief Inspector Swanson und sein Team sind mit einem undurchdringlichen Netz aus Lügen, Verstrickungen und Intrigen konfrontiert.

Robert C. Marley, Autor und Sprecher (Hörbuch, Werbung, Radio und TV), hat sich dem viktorianischen Kriminalroman „verschrieben“. Seine preisgekrönten Romane um den Londoner Chief Inspector Donald Swanson sind bestens recherchiert und dabei „very british“.

Gemeinsam mit der Komponistin, Musikerin und Schauspielerin Shankari Susanne Hill, die die szenische Lesung atmosphärisch begleitet (Geige & Stimme), entführt uns Marley ins viktorianische England der 1890er Jahre. Ein Hörerlebnis auf literarisch-musikalisch hohem Niveau erwartet die Besucher.

Beide Lesungen finden digital statt. Um Anmeldung mit Angabe der Mailadresse wird gebeten. Die Bibliothek sendet dann die Zugangsdaten zu.

Die Zentralbibliothek hat an Sonntag (22. November) von 16 bis 20 Uhr für die Ausleihe geöffnet.

www.bibliothek.live