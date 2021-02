Spannende Angebote für Kinder und Jugendliche

Paderborn. Die Stadt Paderborn hat auch in diesem Jahr in den Oster-, Sommer- sowie Herbstferien ein vielfältiges Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche, die in den Ferien etwas Spannendes und Abwechslungsreiches erleben möchten, zusammengestellt.

Das Jugendamt bietet in diesem Jahr zwei Fahrten an. Zum einen besteht die Möglichkeit, eine Woche auf der Nordseeinsel Langeoog zu verbringen sowie an einer abwechslungsreichen mehrtägigen Fahrt nach Bamberg teilzunehmen. Zudem gibt es auch kreative Wochen- und Tagesangebote wie z.B. ein Trommel- und Graffitiworkshop. Auch sind die Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Jungen im Ferienprogramm 2021 zu finden.

Für sportlich interessierte Kinder und Jugendliche stehen die beliebten Wasserskikurse in diesem Jahr wieder ganz oben auf der Liste. Weiterhin bieten Kurse im Bogenschießen, Reiten, Mountainbiken oder Tischtennis eine willkommene Alternative.

Verschiedene mehrtägige Camps in Mannschaftssportarten wie Fußball oder Basketball ergänzen das sportliche Ferienangebot.

Darüber hinaus lädt das Landesprojekt Kulturrucksack alle 10- bis 14-Jährigen ein, an spannenden Projekten zum Thema „Helden des Alltags“ teilzunehmen. Die Junge VHS rundet das Angebot mit Kreativ-Workshops, Freiluftateliers und einem Tastschreibkurs ab. Darüber hinaus zeigen verschiedene Experimentierwerkstätten und Mitmachlabore, wie spannend Chemie und Physik sein können.

Aufgrund coronabedingter Unsicherheiten und derzeit mangelnder Planungsmöglichkeiten der Veranstalter hat sich die Stadt Paderborn dazu entschlossen, in diesem Jahr auf eine Herausgabe der gewohnten Ferienprogramm-Broschüre zu verzichten. Da bei verbesserter Pandemiesituation in den Folgemonaten noch vermehrt mit zusätzlichen Angeboten zu rechnen ist, wäre die jetzige Herausgabe einer Broschüre unvollständig, wenig aktuell und für die Nutzerinnen und Nutzer daher irritierend.

Die stets aktualisierten Angebote des Ferienprogramms können unter www.paderborn.de/ferien eingesehen und ab dem 15. Februar (Angebote des Sportservice) bzw. ab dem 22. Februar (Angebote des Jugendamtes) gebucht werden. Im Bedarfsfall bietet die Ferien-Hotline unter 05251 88-12818 die Möglichkeit, sich über die einzelnen Ferienfreizeiten zu informieren.