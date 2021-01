SozialTicket wird zum Bi-Pass Ticket

Abo-Fahrkarte ab 1. Januar auch in moBiel-Kundenzentren erhältlich.

Bielefeld. Ab dem neuen Jahr ist der Name einheitlich und die Verfügbarkeit vergrößert sich noch einmal: Das SozialTicket heißt ab dem 1. Januar 2021 an allen Verkaufsstellen Bi-Pass Ticket und 9 Uhr Bi-Pass Ticket. Zudem erhalten Fahrgäste mit einem gültigen Bielefeld-Pass das Ticket mit Beginn des neuen Jahres auch im Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 sowie im ServiceCenter moBiel in der Stadtbahn-Haltestelle Jahnplatz.

Weiterhin ist das Ticket an allen Ticketautomaten sowie bei den Verkaufsstellen der Stiftung Solidarität (Bar- und Kartenzahlung, Online-Verkauf) erhältlich.

Die Preise des Bi-Pass Tickets und des 9 Uhr Bi-Pass Tickets bleiben unverändert – 41,60 Euro für das normale Abo und 30,45 Euro für die 9-Uhr-Variante.

Das Bi-Pass Ticket

Die Monats-Fahrkarte Bi-Pass Ticket berechtigt dazu, den öffentlichen Nahverkehr (2. Klasse) in Bielefeld zu nutzen. Bezugsberechtigt sind ausschließlich Inhaberinnen und Inhaber des Bielefeld-Passes. Dieser Pass ermöglicht Menschen mit geringem Einkommen Vergünstigungen in vielen Lebensbereichen.

Es können bis zu fünf Personen mit dem Bi-Pass Ticket fahren (davon maximal zwei Personen ab 15 Jahren). Von Montag bis Freitag können ab 19 Uhr statt Personen auch Fahrräder mitgenommen werden – am Wochenende und an Feiertagen sogar ganztags.