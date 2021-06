Bei einem Doppelkonzert mit „Jancee Pornick Casino“ und „Daily Thompson“ auf der Sommerbühne des JFK kommen Rockfreunde voll und ganz auf ihre Kosten. Zu hören und sehen sind die beiden Bands am Sonntag den 25. Juli um 17 Uhr am Life House in Stemwede-Wehdem.

Stemwede. Das „Jancee Pornick Casino“ ist die Band um Jancee Warnick, deutschamerikanischer Gitarrist und Gelegenheitsverbrecher mit einem Faible für Rockabilly, Schmuddelfilme und Wodka. Das „Pornick Casino“ mixt einen unwiderstehlichen Molotow-Cocktail aus Surfmusik, Rockabilly und 60’s Garage Punk, aufgefüllt mit russischer Seele, Adrenalin und Selbstironie.

Jancees furioses Gitarrenspiel kreuzt die Virtuosität von Brian Setzer mit der Energie von Angous Young und wird dabei angetrieben von Slavas Bass-Balalaika und Chris’ Drum-Feuerwerk mit der Stärke eines sibirischen Orkans.

Seit einigen Jahren machen „Daily Thompson“ mit ihrem Stoner-Rock die Bühnen der Republik unsicher. „Daily Thompson“ ist ein Trio, das sich 2013 gegründet hat. Die drei Soundvisionäre lassen persönliche Einflüsse aus Grunge, Garage und Indierock zu einem völlig übersteuerten, extrem fudgigen Superfuzz-Bigmuff zusammenfließen.

Davon inspiriert kreiert die Band einen gigantischen Sound, zwischen Noise, Indie-Blues bis hin zu Stoner-Rock mit den Daily-Thompson-üblichen Fuzz-, WahWah- und Distortion-Attacken, die jegliches Frequenz Spektrum füllen.

Das Konzert wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Initiative Musik.

Für Reservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede unter 0170-2718498 zur Verfügung. Reservierungen sind auf der Homepage unter www.jfk-stemwede.de oder auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich. Karten sind auch an der Tageskasse erhältlich.

Sommerbühne des JFK Stemwede

Jancee Pornick Casino – Wodka getränkter Rock’n‘Roll

Daily Thompson –Stoner Blues, Fuzz

Am Life House, Stemwede-Wehdem

Sonntag, 25. Juli 2021 17 Uhr

Eintritt: 15 € / 13 € (ermäßigt und Mitglieder)