Silent Disco – Deine Urban Area *umsonst & draußen*

Musik zum Tanzen von und für Junge Menschen

Detmold. Das KulturTeam der Stadt Detmold lädt Anfang Oktober gemeinsam mit ihrem partizipativen Jugendkulturprojekt „Deine Urban Area“, unter dem Motto „von & für junge Menschen“, zur „Silent Disco“, einer Kopfhörer-Party, auf den Detmolder Marktplatz ein.

Am Freitag, den 02. Oktober, von 20 bis 23 Uhr gestalten sechs junge Djs aus Detmold mit ihren Lieblingsliedern das musikalische Programm. Per Funk bekommen die Besucher*innen den DJ-Mix live auf Kopfhörer, die an dem Abend gegen Pfand (20€/Personalausweis) vor Ort ausleihbar sind. Durch diese Technik ist es möglich zwischen drei Funkkanälen zu wählen, die einen anderen musikalischen Schwerpunkt haben. Sejange und Caro Krach mixen auf einem Kanal Techno und House, auf einem weiteren spielen Fako und Masta Junga Lieder aus dem Bereich Dubstep und Grime und POK und Farriz teilen sich einen Funkkanal für das breitgefecherte Genre Global Bass Musik.

Mit Hilfe der Kopfhörer-Technik können die Gäste auf dem Marktplatz frei einen Platz wählen, um die gegebenen Corona-Sicherheitsabstände einzuhalten.

Mehr Informationen zu dem Event und den genauen Timetable gibt es auf der Homepage oder den

Social Media Seiten von Deine Urban Area:

www.deineurbanarea.de

https://facebook.com/deineurbanarea

https://instagram.com/deine_urban_area

Der Eintritt ist frei.