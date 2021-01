Halle (Westf.). Das Berufskolleg Halle (Westf.) vermittelt berufliche und berufsübergreifende Qualifikationen sowie allgemeinbildende Abschlüsse. Schülerinnen und Schüler können sich in folgenden Fachbereichen einschreiben: Gesundheit und Soziales, Körperpflege und Kosmetik, Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Textiltechnik und Bekleidung, Holz- und Metalltechnik, Wirtschaft und Verwaltung und Ausbildungsvorbereitung.

Vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur – für jede Eingangsvoraussetzung bietet das Berufskolleg Halle den Bildungsgang für den nächsthöheren Abschluss. Die Mitarbeitenden stehen gerne beratend zur Seite. Als Schule mit Innovation liegen die Schwerpunkte besonders bei den Aspekten Gesundheit, Digitalisierung, Interkulturalität und Nachhaltigkeit. So wurde das Berufskolleg Halle (Westf.) bereits mehrfach mit dem Schulentwicklungspreis ‚Gute, gesunde Schule‘ ausgezeichnet.

Digitale Endgeräte sind in allen Klassen am Berufskolleg Halle (Westf.) selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts. Das Berufskolleg Halle (Westf.) versteht sich als Europaschule und organisiert für Schülerinnen und Schüler Auslandspraktika und europäische Schulprojekte. Nachhaltige Bildung ist nicht nur ein Thema im Unterricht. In der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit setzen Schülerinnen und Schüler konkrete Projekte zur Förderung von Nachhaltigkeit um.

Weitere Informationen gibt es unter www.berufskolleg-halle.de