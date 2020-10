Schul-Schwimm-Initiative verzeichnet Rekordzahlen

Paderborn . Dass die Kinder auf Grund der diesjährigen Schul- und Bäderschließung Nachholbedarf im Bereich der Schwimmfähigkeit haben, zeigte sich deutlich in den Anmeldezahlen für die kostenlosen Schwimmkurse in den Herbstferien der Schul-Schwimm-Initiative der Stadt Paderborn (SchIP). „Bereits einen Tag nach der Ausschreibung waren alle Plätze der Kurse vergeben. Insgesamt erhielten wir 240 Anmeldungen für die Kurse. Die Anmeldezahlen haben sich mehr als verdoppelt.“ berichtet SchIP-Projektleiterin Birte Mai.

Die kostenlosen Schwimmkurse für Kinder der 3. und 4. Klasse, die noch nicht im Besitz des Seepferdchen-Abzeichens sind, werden in Kooperation mit der Paderbäder GmbH in der Kleinschwimmhalle im Rolandsbad angeboten – natürlich unter Einhaltung des Hygienekonzeptes für den Kursbetrieb der Paderbäder. In insgesamt fünf Kursen übten 73 Kinder (inkl. Nachrücker) das Gleiten, Springen, Tauchen und Schwimmen. Am Ende überreichten die Kursleiter an 46 Kinder das Seepferdchen-Abzeichen.

„Obwohl die Lehrkräfte in den Schulen – vor allem in der derzeitigen Situation – bereits Großes leisten, sind neben unseren Schwimmassistentinnen und -assistenten in den Schulen die Ferien-Schwimmkurse in der Stadt Paderborn nicht mehr wegzudenken. Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement, die Schwimmfähigkeit der Kinder in Paderborn zu fördern.“ teilt Wolfgang Walter, Sportdezernent der Stadt Paderborn, mit.

SchIP verzeichnet in nunmehr sieben Jahren mehr als 750 Kinder, die in 52 Kursen gezielt gefördert werden konnten.

Für die Osterferien 2021 sind erneut Schwimmkurse geplant. Die Ausschreibung und Anmeldung erfolgt zeitgerecht über die Paderborner Grundschulen.

Weitere Informationen zur Schul-Schwimm-Initiative erhalten Sie im Internet unter https://www.paderborn.de/schwimmen oder telefonisch bei Birte Mai unter 05251 – 88 11632