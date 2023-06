Schloss Haldem: Gemeinde und LWL-Klinik feiern gemeinsam

Am 18. Juni: Buntes Familienfest und Gemeindejubiläum im Klinikpark

Stemwede-Haldem (lwl). Auf ein ganz besonderes Sommerfest freut sich die LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem am Sonntag, 18. Juli, denn in diesem Jahr feiert auch die Gemeinde Stemwede hier ihr 50-jähriges Bestehen und bringt noch viele schöne Programmpunkte mit. Von 10 bis 18 Uhr öffnet die Klinik des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) den Schlosspark für ein buntes Familienfest mit Kunsthandwerker- und Trödelmarkt und einem kurzweiligen Bühnenprogramm.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir in diesem Jahr auch ein Teil des Gemeindejubiläums von Stemwede sein dürfen“, sagt die Kaufmännische Direktorin Barbara Steinmeyer. „Mit unserem Sommerfest wollten wir immer schon den Menschen aus der Umgebung etwas zurückgeben und uns öffnen – und nun kommt die Gemeinde zu uns und wir feiern gemeinsam“, freut sie sich mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Ingbert Rinklake und Pflegedirektor Stefan Schuchardt. Etwas Schöneres habe sie sich für ihr letztes Sommerfest, an dem sie als „Aktive“ teilnehmen könne, gar nicht vorstellen können, betont Steinmeyer, die sich zum Monatsende in den Ruhestand verabschiedet.

„Das Gemeindejubiläum ist ein passender Anlass für eine gemeinsame Feier, schließlich ist die Klinik Schloss Haldem auch ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeindestruktur“, so Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat. Er freue sich daher auf das eigens entwickelte Bühnenprogramm zum 50jährigen: „Mein Dank gilt den vielen Akteuren aus der Stemweder Heimatpflege, den Vereinen und Gruppen, die sich an diesem besonderen Projekt beteiligen.“

Die Klinik bietet wie immer ein attraktives Programm für Jung und Alt. Die jungen Gäste können sich mit Eselreiten, Riesenwasserbällen, dem Kinderkarussell oder beim Stationslauf vergnügen, während die älteren die Verkaufsstände mit Kunsthandwerk, Holzprodukten aus der Arbeitstherapie oder beim Flohmarkt besuchen oder sich gesellig bei Getränke- und Essensständen treffen. Auch einen Luftballonwettbewerb wird es geben.

Der normale Klinikbetrieb bleibt an diesem Tag hinter verschlossenen Türen, allerdings gibt es die Möglichkeit, an Führungen durch die Klinik teilzunehmen und sich über die Arbeit in einer forensischen Suchtfachklinik zu informieren. Der Eintritt zum Gemeinde- und Klinikfest an der Haldemer Str. 79 in Stemwede-Haldem ist kostenlos und frei zugänglich.