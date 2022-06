Schlemmen und Genießen zu Füßen des Paderborner Doms

Paderborn .Am Sonntag, 12. Juni, verwandelt sich der Marktplatz in Paderborn ab 11 Uhr wieder in eine große Picknick-Fläche. Die Werbegemeinschaft Paderborn veranstaltet den traditionellen Paderbrunch.

Zu diesem Zweck werden Bänke und Tische aufgestellt; Plätze müssen die Gäste vorab reservieren.

„Wir wollen die Menschen an diesem besonderen Ort zusammenbringen, damit sie mit Freundinnen und Freunden einen unbeschwerten Tag genießen“, sagt Uwe Seibel, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Paderborn. Beim letzten Paderbrunch im Jahr 2018 waren es Hunderte Teilnehmende, die den Marktplatz bevölkerten und sich an mitgebrachten Köstlichkeiten labten.

„Der besondere Charme der Veranstaltung liegt darin, dass die Gäste miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Frederik Driller, der den Paderbrunch seitens des Werbegemeinschaft-Vorstands federführend organisiert. „Da werden Kuchenstücke von einem Tisch zum anderen gereicht und Brotbelag geteilt – das Gemeinsame steht absolut im Vordergrund.“ In der Tat entstanden im Rahmen eines Paderbrunches schon Freundschaften, die bis heute halten, und für manche Tischgemeinschaft ist das Ereignis im Herzen der Stadt eine liebgewonnene Tradition.

Der Citymanager Heiko Appelbaum unterstreicht das Verbindende: „In unserer Gesellschaft ist Zusammenhalt wichtiger denn je. Und wenn wir inmitten der City die Fläche für eine Veranstaltung schaffen können, die Menschen zusammenbringt, dann trägt das auch zur Belebung der Stadt bei.“

In diesem Jahr erfolgt die Tischreservierung erstmals digital.

Ab sofort können Plätze online gebucht werden unter www.werbegemeinschaft-paderborn.de/Paderbrunch/