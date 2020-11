Schadstoffzwischenlager in Bünde geöffnet

Bünde. Das Schadstoffzwischenlager in Bünde, Niedermanns Hof 7, ist geöffnet. Privatpersonen (kostenfrei) und Gewerbetreibende (kostenpflichtig) aus dem Kreis Herford können dann schadstoffhaltige Abfälle dort abgeben. Der Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford übernimmt die fachgerechte Entsorgung schadstoffhaltiger Abfälle, das sind Sonderabfälle, die in Haushalten sowie in Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben anfallen. Zu diesen Sonderabfällen zählen zum Beispiel Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Kleber, Säuren, Laugen, Farben, Lacke, Batterien und Reinigungsmittel.

Das Schadstoffzwischenlager ist einfach über das Industriegebiet Hiddenhausen, im Bereich Industriestraße / Schäferdreisch, erreichbar.

Das Schadstoffzwischenlager ist darüber hinaus jeden Montag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.

Die Termine und Zeiten für die mobile Schadstoffsammlung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind in den Abfallkalendern der Kommunen abgedruckt. Weitere Auskünfte gibt es auch beim Schadstoffzwischenlager, Telefon 05223/130803 oder beim Kreis Herford -Bereich Umwelt, Planen und Bauen- unter der Rufnummer 05221/132232.