Saisonstart in den Kletterparks Bielefeld & Detmold

Öffnung der Anlagen voraussichtlich ab 26.03.2021

Lage. Wie bereits im vergangenen Jahr steht auch der Frühling 2021 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Durch das dynamische Infektionsgeschehen mit schwankenden aber maßgeblichen Inzidenzwerten lässt sich eine verbindliche Aussage zur Saisoneröffnung noch nicht hundertprozentig treffen – es gibt aber einen Plan: So es die lokalen Inzidenzwerte zulassen, starten die Kletterparks in Bielefeld und Detmold am 26.03.2021 ab 13 Uhr in die Outdoorsaison.

Aufgrund der besonderen Situation rund um das Virus ist der Besuch weiterhin mit Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen verbunden. Diese betreffen aber vor allem eventuelle Warte- und Aufenthaltszeiten und -bereiche am Boden, da in der Höhe generell Abstandsregeln gelten, die für ein möglichst sicheres Klettererlebnis nur geringfügig angepasst werden mussten. Aufgrund derpositiven im vergangenen Jahr gemachten Erfahrungen mit dem Infektionsschutzkonzept sind die Betreiber sicher,weiterhin Ansteckungsprävention und unbeschwerte Freizeitgestaltungin Einklang bringen zu können: „Wir sind überzeugt wieder ein effektives Schutzkonzept aufzubieten, dassowohl größtmögliche Sicherheit als auch maximalen Kletterspaß ermöglicht“,so Geschäftsführer Lutz Heinemann.

Alle aktuellen Infos rund um den Besuch im Kletterpark finden Outdoorbegeisterte unter kletterpark.de.