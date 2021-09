International besetztes Panel zur Zukunft der Mobilität im urbanen Raum am 29. September 2021

Bielefeld. Wie muss die Mobilität von morgen aussehen, damit zum einen die Besonderheiten der Stadtstruktur und zum anderen die vielfältigen Lebenswelten der Bewohner:innen berücksichtigt werden? Diese Frage steht im Fokus des Round Tables „Future Mobility“ des Projekts Open Innovation City, der am 29. September 2021 um 14 Uhr stattfindet. Dem Panel gehören renommierte nationale und internationale Expert:innen an, die die Thematik aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive beleuchten werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei und findet im Lenkwerk sowie via Livestream statt.

Im Bereich der Mobilität sehen sich Städte in allen Teilen der Welt großen Herausforderungen gegenüber: Luftverschmutzung, Lärm, Staus, Flächenknappheit oder neue Mobilitätsbedürfnisse der Menschen. Immer mehr Städte entwickeln daher aktuell vielversprechende Ansätze, die primär auf eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs und eine Umwidmung der Flächen zugunsten der Bevölkerung zielen.

Mit einem derartigen Mobilitätswandel in der Innenstadt, wie er derzeit auch in Bielefeld zu sehen ist, entstehen Fragestellungen, Chancen und Herausforderungen für alle Bereiche der Stadtgesellschaft. Der Round Table „Future Mobility“ des Projekts Open Innovation City bringt daher renommierte nationale und internationale Expert:innen aus Wissenschaft, Stadtverwaltung und Industrie zusammen, die gute Ansätze und wichtige Erkenntnisse in den Themen urbane Mobilitätskonzepte, Innenstadtentwicklung, Flächenumwidmung, Zugangsmanagement, Begrenzungslösungen („modale Filter“) und Letzte-Meile-Logistik vorstellen. Die städtische Perspektive wird durch Vertreter*innen aus Gent, Stockholm, Dortmund sowie dem europäischen Städtenetzwerk POLIS vertreten. Von wissenschaftlicher Seite nehmen die Fraunhofer Gesellschaft, die TU München sowie das IASS in Potsdam teil. Seitens der Wirtschaft stellt z.B. das Unternehmen Hörmann Erfahrungswerte und neuartige Lösungsansätze vor.

Die Vorträge und anschließenden Diskussionen bieten Impulse zur urbanen Mobilität der Zukunft sowie Ideen zur aktiven Umgestaltung von Innenstädten. Interessierte sind eingeladen, an der kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen. Die Anmeldung für den Online-Livestream erfolgt über www.openinnovationcity.de. Für eine Teilnahme vor Ort können Interessierte eine E-Mail an info@openinnovationcity.de schicken. Die Plätze vor Ort sind limitiert, es gilt die 3G-Regelung.

Agenda:

14 Uhr – International:

• Sara Bergendorff, Mobility Strategist at the Office for Transport, City of Stockholm: „Spatial sustainability for climate and well being“

• Karen Vancluysen, Secretary General, Polis Network: „UVARs and our experience in the REVEAL project“

• Wim Schuddinck, Mobility Expert, Mobility Company at the City of Gent: „Circulation plan Gent – lever for a city transformation“

15 Uhr – National:

• Dirk von Schneidemesser, Stadt- und Mobilitätsforscher, IASS, Potsdam: „Verkehrswende als Potential für den städtischen Einzelhandel“

• Kathrin Konrad, Verkehrsingenieurin Projekt Emmissionsfreie Innenstadt, Stadt Dortmund: „Das Dortmunder Mikrodepot-Konzept – Auf dem Weg zum emissionsfreien Lieferverkehr“

• Simon Herzog, Future Mobility, unternehmerTUM: „Wie wir mit dem Munich Urban Colab Herausforderungen begegnen wollen“

• Jens-Peter Seick, Projektmanager im Geschäftsbereich Future City Solutions, Fraunhofer IOSB-INA, Lemgo: „Mobilität und Nachhaltigkeit. Beispiele für sinnvollen Einsatz von Digitalisierung.“

• Dipl. Ing. Rüdiger Bierhenke, Verkaufsleiter für Industrietorsysteme, Verladetechnik und Zufahrtskontrollsysteme, Hörmann KG, Steinhagen: „Intelligenter Zufahrtsschutz“

Die Teilnahme am Event ist kostenlos. Die Anmeldung für den Online-Livestream erfolgt über www.openinnovationcity.de. Für eine Teilnahme vor Ort können Interessierte eine E-Mail an info@openinnovationcity.de schicken. Vor Ort gilt die 3G-Regelung.