Rolf Hellermann wird neuer Finanzvorstand von Bertelsmann

Bernd Hirsch scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus

Gütersloh. Der Aufsichtsrat von Bertelsmann hat in seiner heutigen Sitzung Rolf Hellermann zum neuen Finanzvorstand des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens ernannt. Rolf Hellermann, derzeit Chief Executive Officer (CEO) der Bertelsmann-Tochter Arvato Financial Solutions und Mitglied im Bertelsmann Group Management Committee (GMC), tritt seine Position als Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 1. Januar 2021 an. Er folgt auf Bernd Hirsch, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Bernd Hirsch hatte den Aufsichtsrat zuvor gebeten, ihn mit Wirkung zum Jahresende von seinem Vorstandsmandat zu entbinden. Dieser Bitte hat der Aufsichtsrat entsprochen.

Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: „Ich freue mich sehr, dass Rolf Hellermann die Aufgabe als Finanzvorstand von Bertelsmann übernimmt. Er ist bestens für diese Position qualifiziert und verfügt über ein tiefes analytisches Verständnis mit strategischem Blickwinkel. Zuletzt hat er als CEO der wachstumsstarken Bertelsmann-Tochter Arvato Financial Solutions sein unternehmerisches Geschick unter Beweis gestellt. Ich bin sicher, dass Rolf Hellermann die ideale Besetzung als neues Vorstandsmitglied ist. Ich wünsche ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats für die neue Aufgabe viel Erfolg.“

Christoph Mohn weiter: „Gleichzeitig möchte ich mich bei Bernd Hirsch im Namen des gesamten Aufsichtsrats sehr herzlich bedanken. In seiner Amtszeit hat er die finanzielle Steuerung und Finanzierung des Unternehmens mit großer Umsicht und Können verantwortet. Daneben hat Bernd Hirsch wichtige Impulse bei der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns und der Geschäfte von Arvato Financial Solutions und Arvato Systems gesetzt. Wir bedauern sein Ausscheiden sehr und wünschen ihm für die Zukunft privat wie beruflich alles Gute.“

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, betonte: „Ich gratuliere Rolf Hellermann sehr herzlich zur Berufung in den Vorstand. Ich freue mich darauf, unsere bereits enge Zusammenarbeit noch weiter in der Führung des Unternehmens intensivieren zu können. Über seine Nachfolge als CEO von Arvato Financial Solutions entscheiden wir zu gegebener Zeit. Bernd Hirsch hat einen großen Beitrag zur Transformation von Bertelsmann geleistet. Auch im Namen des Vorstands möchte ich mich herzlich bei ihm bedanken und freue mich, dass wir freundschaftlich verbunden bleiben.“

Rolf Hellermann promovierte nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Vallendar, Los Angeles und Nancy an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Direkt im Anschluss startete er 2004 im Bertelsmann Corporate Center. 2012 übernahm Rolf Hellermann die Leitung der Zentralabteilung Controlling und Strategie, im Juli 2015 wurde er zudem als CFO ins Arvato Board berufen. Seit Anfang November 2018 führt er Arvato Financial Solutions als CEO und seit Januar 2019 gehört er dem Bertelsmann Group Management Committee an. Darüber hinaus leitet er das Bertelsmann Technology and Data Advisory Board, das den Vorstand in technologischen Fragen berät und die Entwicklung von Bertelsmann zu einem führenden Technologieunternehmen im Bereich Medien, Dienstleistungen und Bildung vorantreibt.