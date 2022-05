Repair-Café des Kreises Höxter in Brakel öffnet wieder am 13. Mai 2022

Brakel . Wer kennt das nicht: Ein Gerät im Haushalt ist plötzlich defekt – was tun? „Im Idealfall mit fachkompetenter Hilfe selbst reparieren. Das ist gelebte Nachhaltigkeit“, sagt Nicolas Witschorek von der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter. Möglich ist das nun wieder regelmäßig im Repair-Café des Kreises Höxter in Brakel (Am Markt 11). Am Freitag, 13. Mai 2022, von 8.30 bis 12.00 Uhr wird es das nächste Mal geöffnet sein. Weitere Termine sind am 10. Juni und 8. Juli.

„Dinge selbst zu reparieren macht Freude, spart Geld und schont unsere Umwelt“, ist Hubertus Abraham von der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft beim Kreis Höxter, überzeugt. Auch mit Blick auf das Ziel des Kreises Höxter, als erster Kreis in Deutschland „Zero Waste Region“ zu werden, also möglichst wenig Abfall zu hinterlassen, biete das Repair-Café einen wichtigen Service für die Bürgerinnen und Bürger an. „Wenn wieder mehr repariert würde, könnte der Verbrauch von Energie, Wasser und Rohstoffen deutlich gesenkt werden“, so Abraham.