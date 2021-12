Reisetipps und Hintergrundinfos zu den Gütersloher Partnerstädten

Städtischer Fachbereich Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation gibt Broschüre zu den fünf Partnerstädten heraus.

Gütersloh. Lebensart, exquisites Essen und Kultur im französischen Châteauroux, Eislaufen und andere Wintersportarten im schwedischen Falun oder weitläufige Landschaften und Legenden im englischen Broxtowe: Die neue Partnerstädtebroschüre des Fachbereichs Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Gütersloh bietet Tipps und Ideen für Urlaube und Ausflüge in Güterslohs fünf Partnerstädte und nimmt Interessierte mit auf eine kleine Entdeckungstour zu den Besonderheiten, die jede Partnerstadt zu bieten hat. Zur Geschichte und Entstehung der Beziehungen zwischen den Städten liefert die Broschüre ebenfalls Informationen, sei es die lange Freundschaft mit Rshew in Russland, die schon viel länger währt als die offizielle Beurkundung, oder die Verbindung zwischen Grudziądz in Polen und Gütersloh, die gleichermaßen auf der deutsch-polnischen Vergangenheit beruht.

Die kostenfreien Exemplare sind im Service Center der Gütersloh Marketing GmbH erhältlich und auf Anfrage im Rathaus beim Fachbereich Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation im Büro für Partnerstädte, telefonisch unter 05241/823378 oder per E-Mail an Christin.Boelter@guetersloh.de. Digital steht die Broschüre unter www.partnerstaedte.guetersloh.de zum Stöbern und zum Download bereit.