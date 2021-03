Reise-Rabatt als Belohnung für Online-Sprachkurs

Für Schüler ab 11: Englischkurse in den Osterferien mit Sprachreise im Sommer kombinierbar

Bielefeld. ruf Jugendreisen belohnt Schüler fürs Englischlernen am Bildschirm: Wer in den Osterferien an einem ruf Online-Sprachkurs teilnimmt, kann sich damit bis zu 100 Euro Rabatt auf eine Sprachreise im Sommer sichern. ruf bietet Sprachreisen in Deutschland und ins Ausland an. „Unsere Englischkurse sind auch einzeln buchbar, aber in Kombination mit einer Sprachreise lernen die Teilnehmer nachhaltiger und schaffen sich gleichzeitig eine Perspektive für die Sommerferien“ sagt Kristina Oehler, Geschäftsführerin ruf Jugendreisen.

Welche Leistungen enthalten die Kurse?

Allen Kursen ist zur Einstufung ein Sprachtest vorgeschaltet. Die Teilnehmer erhalten zudem das Unterrichtsmaterial und ein Abschlusszertifikat. Die Intensivkurse Englisch für Schüler ab 11, 14 und 16 Jahren umfassen 32 Unterrichtsstunden à 45 Minuten, aufgeteilt in acht mal drei Vollzeitstunden. Sie finden in Gruppen von maximal zehn Schülern statt. Die Abiturvorbereitungskurse umfassen 42 Unterrichtsstunden à 45 Minuten, aufgeteilt in acht mal vier Vollzeitstunden. Die Gruppengröße beträgt hier maximal acht Teilnehmer.

Welche Kenntnisse vermitteln die Kurse?

Die Kurse fördern die kommunikativen Fähigkeiten der Teilnehmer und bauen Hemmungen beim Sprechen ab. Abgedeckt sind die Bereiche Konversation, Hör- und Leseverständnis sowie Grammatik. Die Abiturvorbereitungskurse umfassen Unterricht in General Englisch und machen zudem mit gezielten Einheiten fit für die Prüfungen.



Wie qualifiziert sind die Lehrer?

Die Lehrer sind alle Muttersprachler, die ansonsten an der internationalen Sprachschule im englischen Bournemouth unterrichten. Diese Sprachschule ist vom renommierten British Council anerkannt. Die erfahrenen, unabhängigen Schulinspektoren des British Council begutachten sie regelmäßig. So ist ein hoher Standard des Lehrens und Lernens sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert.

Wie läuft das Lernen ab?

Die Sprachschüler benötigen idealerweise einen Laptop mit Kamera und Mikrofon oder eine ähnliche Ausstattung. Haben sie den Kurs gebucht, können sie sich über einen Code auf einer Kommunikationsplattform einwählen. Der Unterricht findet in interaktiver Form statt und nicht als frontaler Vortrag. Die Teilnehmer können sich untereinander austauschen, in Kleingruppen gemeinsam arbeiten oder auch Referate halten.



Welche Reiseziele gibt es im Sommer?

Schüler ab 8 Jahren können ihre Englischkenntnisse auf der Erlebnisburg Hohensolms oder im Friendsclub am Niederrhein verbessern. Jugendliche ab 14 oder 16 Jahren können wählen zwischen Sylt und St. Peter-Ording in Deutschland, Bournemouth, Winchester, Exeter und Teignmouth in Großbritannien, Playa de Aro in Spanien sowie Skagersbrunn in Schweden.

