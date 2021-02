Realschule Augustdorf als »Gute gesunde Schule« ausgezeichnet

Augustdorf. Die Realschule Augustdorf ist zum zweiten Mal mit dem Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“ der Unfallkasse NRW ausgezeichnet worden. Mit dem Preis werden Schulen ausgezeichnet, denen es besonders gut gelingt, Gesundheitsförderung und Prävention in ihre Schulentwicklung zu integrieren, da ein gesundes Schulklima den Schülerinnen und Schülern beim Lernen hilft. Beworben haben sich 241 Schulen und 43 von ihnen haben die Auszeichnung erhalten. In einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren mussten sich die Schulen für die Auszeichnung qualifizieren. Ein Merkmal bei der Bewertung ist beispielsweise die Gestaltung der Arbeitsplätze, der Arbeitsbedingungen oder des Schulgeländes.

Außerdem wurde auch geschaut, was die Schulen unternehmen, um ein positives Schulklima zu fördern. Die Realschule Augustdorf hat es geschafft, inmitten des Um- und Neubaus sowie des personellen Umbruchs auf der Leitungsebene und inmitten der fordernden Pandemiebedingungen das Bewerbungsverfahren erfolgreich abzuschließen und erhielt eine Prämie von 9.150 Euro. Besonders gelobt wurde die Realschule für die umfangreichen Partizipationsmöglichkeiten aller am Schulleben Beteiligten, das erfolgreiche Bemühen für ein wertschätzendes Schulklima und ein umfangreiches Angebot an Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich.