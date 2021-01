QiGong Online-Kurse des AWO Familienbildungswerkes

Bessere Gesundheit durch Muskelstärkung

Enger. Yi Jin Jing ist eine Form des QiGong, die aus einer Serie von zwölf fließend ineinander übergehenden Einzelübungen besteht.

Der Hauptzweck des Yi Jin Jing ist es, schlaffe und schwache Sehnen und Bänder in starke und stabile zu verwandeln. Die Bewegungen sind zugleich energisch und sanft. Ihre Ausführung erfordert eine Einheit von Willens- und Muskelkraft, d. h. den Einsatz des Willens für die Ausübung der Muskelstärkung. Beides wird durch die Atmung koordiniert. Bessere Muskeln und Sehnen bedeutet bessere Gesundheit und Form, mehr Widerstandskraft, Beweglichkeit und Ausdauer. Die aus neun Terminen bestehenden Kurse starten am Dienstag, den 26. Januar um 18.00 Uhr und am Donnerstag, den 28. Januar um 19.00 Uhr und dauern jeweils eineinhalb Stunden.

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Kurs sind ein internetfähiges Gerät mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie eine stabile Internetverbindung. Sie erhalten im Vorfeld einen Link und können sich dann per Notebook oder Tablet zuschalten. Eine Teilnahme mit Smartphone ist möglich, allerdings wenig komfortabel. Anmeldungen sind über die Webseite www.fbw-herford.de, unter der Telefonnummer 0 52 24 / 9 12 34 -17 und -18 oder über die E-Mail-Adresse fbw@awo-herford.de möglich.