Programm des Gütersloher Weihnachtsmarkts – vom 18. bis zum 24. Dezember

In der Woche vor Heiligabend sorgt ein vielfältiges Musikprogramm auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt für weihnachtliche Stimmung. Neben klassischen Highlights wie dem Adventssänger*innentreffen und einem Auftritt der ESG-Big Band, legt auch DJ Noel Holler mit seinen „Glüh Vibes“ auf dem Weihnachtsmarkt auf. Zudem ergänzt ab Montag, den 18. Dezember die Wechselhütte für Vereine das Angebot.

Montag, 18. Dezember

18 bis 19 Uhr Big Band des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums

Die Big Band des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums ist durch ihre Auftritte eine feste Größe in der Gütersloher Musikszene. Unter musikalischer Leitung von Christian Rasche und Dennis Rödiger spielen die jungen Musiker*innen Stücke aus dem Bereich der Jazz-, Pop- und Rockmusik im Big Band Stil.

Dienstag, 19. Dezember

18 bis 19 Uhr Jugendorchester des Symphonischen Blasorchesters der Feuerwehr Gütersloh

Das Jugendorchester des Symphonischen Blasorchesters der Feuerwehr Gütersloh unter der Leitung von Daniel Reichert präsentiert weihnachtliche Musik sowie Unterhaltungsmusik aus dem Standardrepertoire des Orchesters. Teilweise werden die jungen Musiker*innen dabei vom Hauptorchesters unterstützt.

Mittwoch, 20. Dezember

18 bis 19 Uhr Shanty Chor „Emsmöwen“

Als eingetragener Verein stehen die „Emsmöwen“ seit mehr als einem Vierteljahrhundert für die Förderung und Erhaltung des musikalischen Seemannsbrauchtums. Mit ihrer Darbietung verschiedener Shantys zaubern die Chormitglieder auch in diesem Jahr wieder maritimes Flair auf den Gütersloher Weihnachtsmarkt

Donnerstag, 21. Dezember

15 bis 16 Uhr Die Märchenbühne

Märchen begeistern Kinder schon seit langer Zeit. Als packende Geschichten über phantastische Erlebnisse sind Märchen frei erzählt besonders eindrucksvoll. Daher dürfen sich kleine und große Märchenfans auf die Märchenbühne freuen, bei der sie den mal mehr und mal weniger bekannten, frei erzählten Märchen lauschen können. Die seit 1987 aktive und freiberufliche Geschichten- und Märchenerzählerin Rita Maria Fröhle entführt das Publikum am 21. und 29. Dezember mit ihrer Stimme liebevoll in zauberhafte Märchenwelten.

17 bis 17.30 Uhr Adventsänger*innentreffen Gütersloh

Das Gütersloher Adventssingen hat eine lange Tradition. Seit mehr als 230 Jahren ziehen die Adventssänger*innen an den Adventssonntagen morgens um 5 Uhr in Gruppen durch fast alle Gütersloher Stadtteile und erfreuen die Gütersloher*innen mit Adventsliedern. Am 21. Dezember kommen sie in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt zusammen, um auch Morgenmuffeln die Chance zu geben, ihrem weihnachtlichen Gesang zu lauschen.

18:30 bis 19:45 Uhr Rainbow-Gospelchor

Unter der Leitung von Tim Edler will der Rainbow-Gospelchor seinen Zuhörer*innen Freude und Spaß an der Gospelmusik nahebringen. Gospel ist dynamisch, gefühlvoll und emotional. Der Rainbow-Gospelchor, der in diesem Jahr sein 25-jähriges

Jubiläum feierte, präsentiert ein abwechslungsreiches Repertoire bekannter und moderner Gospelsongs.

20 bis 22 Uhr „Glüh Vibes“ mit Noel Holler

Egal, ob auf Festivals oder in Clubs – DJ Noel Holler weiß, wie man das Publikum richtig anheizt. Der 25-Jährige zählt zu den Durchstartern in der DJ-Szene und hat bereits auf Festivals wie dem „Parookaville“ in Weeze und „Untold“ in Rumänien aufgelegt. Auch in namhaften Locations wie dem „Megapark“ auf Mallorca und dem „Papaya“ am Zrce Beach war er schon als DJ auf der Bühne. Von Spanien über Kroatien bis in die Niederlande, die Schweiz und Luxemburg – Noel ist in ganz Europa unterwegs. Nun legt er zum ersten Mal auf einem Weihnachtsmarkt auf und hat sich für diese Premiere seine Heimatstadt Gütersloh ausgewählt.

Freitag, 22. Dezember

16.30 bis 17 Uhr „Ten Sing“, unterstützt durch den Heimatverein als Träger des Stadtmuseums Gütersloh

Jedes Jahr erarbeiten die rund 40 Jugendlichen des Musikprojekts „Ten Sing“ eine Show für die große Bühne. Als Chor, Band, Solist*innen, Schauspielende und Tänzer*innen zeigen die Jugendlichen ein musikalisch vielfältiges und eigenverantwortlich auf die Beine gestelltes Programm, aus dem sie einen Ausschnitt auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt präsentieren. „Ten Sing“ ist ein Angebot der Jugendarbeit des CVJM und richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren, die Spaß daran haben, gemeinsam kreativ mit Musik zu arbeiten. In Gütersloh gibt es das Jugendkulturprojekt bereits seit 2003.

20 bis 22 Uhr Funk-Band „Pocket Groove“

„Pocket Groove“ ist eine fünfköpfige Band aus Ostwestfalen-Lippe, die sich ganz auf Funk- und Soularrangements bekannter Songs spezialisiert hat. Die Musiker*innen Sonja Feldbauer (Gesang), Martin Betker (Gitarre), Bengt Maas (Keys), Oliver Lamm (Bass) und Patrick Schumacher (Drums) verstehen es, groovige Hörerlebnisse zu erschaffen und haben sich dank jahrelanger Erfahrung auf unterschiedlichsten Bühnen einen Namen in der hiesigen Musiklandschaft gemacht.

Samstag, 23. Dezember

15 bis 16 Uhr Kinder-Mitmachkonzert mit SEM-Kinderlieder, unterstützt durch Die Continentale Bezirksdirektion Kattenstroth seit 1976 GmbH & Co. KG

Der Musiker Sem Seiffert spielt familienfreundlichen Pop-Rock mit dem gewissen Etwas. Zwei Alben mit den Titeln „Farbulös“ und „Eine Prise Fantasie“ hat er bereits veröffentlicht. Mit seinen Liedern für Kindergarten- und Grundschulkinder tritt SEM in ganz Deutschland auf, um Kindern Spaß an Musik und Bewegung zu vermitteln.

20 bis 22 Uhr Rudelsingen „Singalong“ mit Tobias Sudhoff, unterstützt durch die Werbegemeinschaft Gütersloh e.V., McDonald’s Gütersloh und Modehaus Finke

Beim „Rudelsingen“ treffen sich Menschen jeden Alters in lockerer Atmosphäre zum gemeinsamen Singen. Live begleitet von Tobias Sudhoff und Gereon Homann, zwei Top-Musikern, die das Publikum zu Höchstleistungen motivieren. Der Text wird per Beamer auf die Leinwand gebracht und schon geht es los: Die pure Freude am Singen.

Belegung der Wechselhütte für Kunsthandwerk

Mo., 18.12. – Di., 19.12. Charmütze für Jede Oma zählt

Verkauf von handgefertigten Artikeln wie Mützen, Loops, Tücher, Handstulpen, Socken, Einkaufsnetze, Babysachen. Kindermützen, Häkeltaschen, Topflappen.

Der Erlös geht an das Projekt „Jede Oma zählt“ vom Verein HelpAge Deutschland.

Mi., 20.12 – Sa., 23.12. Fuchs und Gans

Holzkreationen, Frühstücksbrettchen, Holzschmuck, Figuren, Gartenstecker.

Belegung der Wechselhütte für Vereine

Mo., 18.12. Interkultureller deutsch-russischer Verein Wasilissa e. V.

Weihnachtskekse, Marmelade, Stofftaschen, Spielzeug aus Recycling- Stoff, Weihnachtskarten, Kerzen

Mi., 20.12 Bürgerbühne Gütersloh e. V.

Selbstgestaltete Kunstgewerbeartikel, Postkarten, Baumschmuck, etc.

Do., 21.12. Ukrainisches Kultur Forum Gütersloh

Weihnachtsgebäck, Wachskerzen, Weihnachtsdekoration, Schmuck, Geschenkartikeln; Weihnachtskarten, etc.

Sa., 23.12. Wapelbad e. V.

Wapelsterne und Nikolausmützen, Wapelbad Hoodies und Gutscheine, Einblicke in die Veranstaltungen des Vereins

Öffnungszeiten des Gütersloher Weihnachtsmarktes

Montags bis donnerstags 12 bis 21 Uhr

Freitags und samstags 12 bis 22 Uhr

Sonntags 14 bis 21 Uhr