Platin für die Universität Paderborn: Internationale Auszeichnung für Gesundheitsmanagement

Internationale Auszeichnung für das Gesundheitsmanagement der Uni Paderborn

Paderborn. Am Donnerstag, 17. Juli, wurde der Universität Paderborn das „FISU Healthy Campus Label“ in Platin verliehen. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen der FISU World Conference in der Jahrhunderthalle Bochum. Die „Fédération Internationale du Sport Universitaire“ (FISU) ist der größte internationale Hochschulsportverband und organisiert u. a. die derzeit in Deutschland stattfindenden World University Games. Uni-Präsident Prof. Dr. Matthias Bauer und Ulrich Kussin, Leiter des Hochschulsports, nahmen die Auszeichnung entgegen.

„Wir sind sehr stolz, als eine von nur wenigen Hochschulen in Deutschland ausgezeichnet worden zu sein. Unser universitäres Gesundheitsmanagement bietet seit vielen Jahren sehr erfolgreich verschiedene Angebote zur Gesundheitsförderung an. Die körperliche und geistige Gesundheit unserer Mitarbeitenden und Studierenden liegt uns am Herzen“, so Prof. Bauer. Kussin ergänzt: „Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. Unser Gesundheitsmanagement setzt sich aus verschiedenen Bausteinen, die alle ineinandergreifen – seien es Sportangebote, Vorsorgeuntersuchungen oder psychosoziale Beratungen.“

Das „FISU Healthy Campus Label“ ist ein international anerkanntes Zertifikat, das das Wohlbefinden von Studierenden und Hochschulangehörigen fördert und bewertet. Es umfasst Bereiche wie körperliche Fitness, mentale Gesundheit, Ernährung, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit. Die Universität Paderborn ist eine von neun deutschen und 180 Universitäten aus 43 Ländern, die das Label erhalten haben. Die Auszeichnung erfolgt in verschiedenen Stufen – von „Zertifiziert“ bis „Platin“. Das Programm orientiert sich an internationalen Empfehlungen wie dem WHO-Projekt „Health Promoting Universities“ und den Bundesrahmenempfehlungen der Nationalen Präventionskonferenz.

Die Verleihung des Labels erfolgte durch FISU-Präsident Leonz Eder und FISU-Vizepräsidentin Dr. Verena Burk. Im zweiten Jahr werden die Ergebnisse aus dem ersten Jahr in einem Auditverfahren überprüft.