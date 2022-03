Perle des Barocks in Büren

Öffentliche Führung in der Jesuitenkirche am Sonntag, 20. März 2022

Büren. Am Sonntag, 20. März 2022 lädt die Touristik-Gemeinschaft Büren mit Gästeführerin Agnes Ising zu einer öffentlichen Führung in der Jesuitenkirche ein. Die „Perle des Barocks“ glänzt mit lichtdurchfluteten Räumen, interessanten historischen Gegebenheiten und spannenden Geschichten über Personen der Zeitgeschichte.

Die Führung beginnt um 16:00 Uhr in der Burgstraße 2 und ist kostenfrei. Parkmöglichkeiten sind auf dem Parkplatz am Neuen Weg vorhanden (den Neuen Weg einfach bis zum Ende durchfahren). Von dort aus zu Fuß den Durchgang an der Mauer zwischen dem Jesuitenkolleg und der Kirche nutzen. Dann dem Weg bis zur Burgstraße folgen. Der Haupteingang zur Jesuitenkirche Maria Immaculata findet sich dann zur rechten Hand, wo die Gästeführerin Besucherinnen und Besucher in Empfang nimmt. Bitte an die derzeit geltenden Coronaschutzregeln halten.