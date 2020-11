Paderborner Kreistag bestellt Andreas Müller zum neuen stellvertretenden Kreisbrandmeister

Kreis Paderborn. Der Paderborner Kreistag hat am Montagabend, 16. November, Andreas Müller (48) für sechs Jahre zum stellvertretenden Kreisbrandmeister bestellt. Gleichzeitig wurde der stellvertrtetende Kreisbrandmeister Christoph Müller (41) für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Damit stehen Kreisbrandmeister Elmar Keuter (58) jetzt zwei Stellvertreter zur Seite.

Andreas Müller gehört seit 25 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Büren an. Seit 2006 ist er dort der Leiter der Feuerwehr. Zuvor war er drei Jahre lang Zugführer in der früheren Kreisstadt. Zum Jahresende wird er das Amt des Wehrführers niederlegen. Christoph Müller gehört der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenau seit 1997 an. Seit 2014 hat er das Amt des stellvertretenden Kreisbandmeisters inne. Von 2010 bis 2016 war er außerdem stellvertretender Leiter der Feuerwehr in Lichtenau.

Per Gesetz unterstützen die Kreisbrandmeister die Landräte bei der Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Paderborn und veranlassen als Leiter der Kreiseinsatzleitung die operativ-taktischen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen. Kreisbrandmeister Keuter ist zugleich Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn. Die zehn kommunalen Wehren im Kreis Paderborn verfügen zusammen über rund 2.700 aktive Einsatzkräfte.