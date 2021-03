Oster-Edition vom virtuellen Cultural Quarter aus der Weberei-Küche

Levantische Rezeptideen

Weberei-Chefkoch Steven Schilloks steht am Donnerstag wieder am virtuellen Herd

Gütersloh. In der Woche vor Ostern gibt es beim virtuellen Cultural Quarter aus der Weberei wieder praktische Küchentipps. Dieses Mal wird ein leckeres Rezept präsentiert, das sich hervorragend eignet, um den Frühstückstisch am Ostersonntag zu bereichern. „Wir bereiten gemeinsam ein erfrischendes levantisches Gericht zu, Fatteh. Das Nachmachen geht leicht und schnell – und es lohnt sich sehr“, erklärt der Chefkoch aus dem Bürgerkiez Steven Schilloks. Bei den derzeit vorherrschenden frühlingshaften Temperaturen schmeckt das mit Kichererbsen und frischem Joghurt zubereitete Fatteh besonders lecker. In der kulturellen Viertelstunde am Donnerstag zeigt der Profikoch, wie die Zubereitung sicher gelingt.

Beim vom Bürgerkiez initiierten Format „Cultural Quarter“ geht es jeden Donnerstagabend darum, lokalen Künstlern und Kulturschaffenden auf virtuellem Weg die Möglichkeit zu geben, bis zu 15 Minuten frei zu gestalten. Mit dabei waren bereits mehrere Musiker aus unterschiedlichen Genres sowie Beiträge aus den Bereichen Comedy und Kabarett, Zauberkunst, Küchentipps und Stadtgeschichte. Mit dem „Kids Quarter“ ist auch eine erweiterte Version des Formats für ein jüngeres Publikum geschaffen worden, bei der es um die unterhaltsame Vermittlung von Hintergrundwissen zu für Kinder interessanten Themen gehen soll.

Verfolgt werden kann die Vorstellung am Donnerstagabend ab 19:15 Uhr auf www.weberei.de, benötigt werden dafür lediglich ein Internetanschluss und ein entsprechendes Endgerät. Jeder, der kreativ arbeitet und bei dem virtuellen Format dabei sein möchte, kann seinen maximal 15 Minuten langen Videobeitrag im Bürgerkiez einreichen oder auch kostenfrei im hauseigenen Streamingstudio produzieren.