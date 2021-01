Online-Schreib- und Sprechberatung Angebot für Deutschlernende bei der VHS

Paderborn. Für alle, die ihre schriftliche Ausdrucksfähigkeit gezielt verbessern möchten, bietet die Dozentin der VHS Julia Hüllweg mit ihrer Online-Schreibberatung ein individuelles Textfeedback hinsichtlich Grammatik, Satzbau, Rechtschreibung und Schreibstil an. Das Angebot richtet sich nicht nur an Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern auch an Muttersprachlerinnen und -sprachler, die ihre Schreibkompetenzen erweitern möchten. Hier kann jeder selbst entscheiden, zu welchem Text ein Feedback gewünscht ist. Das kann zum Beispiel ein Bewerbungsanschreiben, eine E-Mail, eine Diagrammbeschreibung, eine Rezension usw. sein. Die Besprechung des Textes erfolgt über das Videokonferenzsystem Big Blue Button. Zutritt zum digitalen Konferenzraum erhalten Interessierte über einen Link, den die Dozentin dann zuschickt. Technische Voraussetzungen sind eine Internetanbindung und eine E-Mail-Adresse.

Cornelia Schönwald ist bekannt durch ihre Erfolge auf der Kleinen Bühne im Deelenhaus. Sie richtet sich mit ihrem Seminar, das sie sowohl als Präsenz- als auch als Online-Seminar anbietet, an Menschen mit internationaler Geschichte, die ihre Aussprache als auch ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache verbessern wollen. Das Online-Seminar erfolgt über das Videokonferenzsystem Team-Viewer. Technische Voraussetzungen sind eine Internetanbindung, eine E-Mail-Adresse und einen Laptop mit integrierter Kamera.

Die Teilnehmenden müssen keinen Account anlegen, denn die Nutzung der Konferenz-Tools ist kostenfrei. Nähere Informationen und Anmeldung gibt es per Telefon unter der Rufnummer 05251 8814300, per Mail unter vhs@paderborn.de der über die Webseite der Volkshochschule Paderborn – www.vhs-paderborn.de.