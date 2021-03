Online-Kreativcamp Starters Summit 2021: Die Speaker stehen fest

Das Gewinnerteam erhält 1.000 Euro Preisgeld – Teilnahme kostenlos

Bielefeld. Spannende Speaker, erfahrene Coaches und ein ganz neues virtuelles Erlebnis: Das bietet der Starters Summit 2021. Vom 19. bis 21. März findet das kostenlose Design Thinking Camp online statt – hier lernen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus einem Thema ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Das Beste: Das Gewinnerteam erhält 1.000 Euro Preisgeld. Bewerbungen werden noch bis zum 7. März unter www.starterssummit.com berücksichtigt. Organisiert wird die Veranstaltung von Studierenden des Masterstudiengangs Crossmedia & Communication Management an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld unter der Leitung von Design- und Fotografie-Dozent Prof. Patrice Kunte.

„Gemeinsam wollen wir innovative Ideen entwickeln, Netzwerken und den Gedanken des Gründens stärken. Mit Hilfe von Design Thinking Methoden geben wir Denkanstöße zum Lösen von Problemen und bieten eine kreative Plattform mit reichlich Unterstützung durch geschulte Coaches und Fachvorträgen von professionellen Start-Ups“, sagt Jana Baumann, Projektleiterin des Starters Summit. Mitmachen kann jeder: Das Design Thinking Camp ist ein Ort für Gründer und alle, die es noch werden möchten. Zugleich ist es auch für diejenigen gedacht, die Design Thinking erlernen und in ihrem Arbeitsumfeld anwenden möchten.

Das sind die Speaker

Interaktion, Kreativität, Netzwerken und Spaß haben – das steht beim Starters Summit im Vordergrund. Doch nicht nur darauf können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen freuen, sondern auch auf erfolgreiche Speaker aus den USA und Deutschland: Highlight ist der der Top-Speaker Jeremy Abbett, Creative Evangelist bei Google. Darüber hinaus sind koawach-Gründer Daniel Duarte und Tim Roman Wieling, Gründer des Mode-Start-Ups “Nahtstelle” sowie Spieler in der ersten Handball Bundesliga beim TBV Stuttgart, zu Gast.

Wie genau läuft der digitale Starters Summit ab?

„Am Freitagnachmittag geht es mit einem inspirierenden Speaker los. Mit frischer Motivation pitchen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre eingereichten Themen und bilden die Summit-Teams“, erklärt Larissa Kirchhoff, zuständig für die Eventplanung des Starters Summit. Darauf folgt eine Einführung in das Design Thinking, bei dem das festgelegte Thema im Vordergrund steht (Phase 1). Der Samstag wird besonders spannend: Hier wird in den Phasen zwei und drei des Design Thinkings die Zielgruppe besser kennengelernt. Die Bedürfnisse stehen dabei im Fokus. „Auch an diesem Tag teilen zwei Speaker ihre Erfahrungen mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und verraten ihre Geheimtipps“, fügt Kirchhoff hinzu. Dann wird es konkret: Zunächst werden Ideen gesammelt (Phase 4) und anschließend Prototypen entwickelt – diese werden auch virtuell getestet (Phase 5 & 6). Am Sonntag pitchen die Gruppen ihr Modell – die Jury wählt das Siegerteam, das die Veranstaltung mit 1.000 Euro Preisgeld verlässt. Das Schlusslicht des digitalen Starters Summit bildet ein unterhaltsames Abendprogramm mit Musik, Lagerfeuer und weiteren virtuellen Aktivitäten.