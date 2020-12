„Oh Tannenbaum…“ im Familienzentrum Wilde Wiese und im Combi-Markt

Lemgo. Nicht nur die Kinder, Erzieher und Eltern des Familienzentrums Wilde Wiese sind begeistert von dem prächtigen Weihnachtsbaum auf ihrem Außengelände, den ihnen der Combi-Markt an der Liebigstraße gespendet hat. Dank der selbstgemachten und originellen Vogelfutter-Dekoration findet auch so manch gefiederter Nachbar Gefallen an der stattlichen Tanne am Biesterberg.

Im Combi-Markt freuen sich Marktleiter Andreas Oesterwalbesloh ebenso wie Mitarbeitende und Kunden über die selbstgebastelten bunten Anhänger, mit denen der Weihnachtsbaum im Markt von den Kindern im Gegenzug liebevoll geschmückt wurde.