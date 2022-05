«OFFENES HAUS» Ein kostenloses Kreativangebot für Geflüchtete aus der Ukraine

Unter dem Titel «Offenes Haus» hat die Kunsthalle Bielefeld Anfang April 2022 ein kostenloses, wöchentlich stattfindendes Kreativangebot für Geflüchtete aus der Ukraine ins Leben gerufen.

Bielefeld. Im Mittelpunkt stehen neben dem gemeinsamen kreativen auch das Vernetzen und der Austausch mit anderen Menschen.

Das «Offene Haus» findet immer dienstags von 15 bis 17 Uhr statt und richtet sich an alle Altersgruppen. Die Teilnehmer*innen werden von zwei Kunstvermittlerinnen der Ukraine dabei unterstützt, verschiedens auszuprobieren: vom Experimentieren mit Pinsel, Farben oder

Zeichenstiften über das Anfertigen eines Drucks bis hin zum Arbeiten mit Ton. Auch ein Rundgang durch die Ausstellungen wird angeboten. Das «Offene Haus» soll ein Treffpunkt für die Menschen aus der Ukraine sein, für Gespräche, Begegnungen und den Austausch mit anderen.

Ermöglicht wird das kostenlose Angebot durch eine großzügige Spende der Rudolf-August Oetker-Stiftung und die Unterstützung des Förderkreises Kunsthalle Bielefeld e.V..

«Wir freuen uns, wenn wir mit diesem offen gestalteten Angebot Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit geben können, nach ihrer Ankunft in Deutschland unbeschwerte kreative Stunden mit uns zu verbringen», sagt Christiane Lutterkort, Leiterin der Bildungs-und Vermittlungsarbeit in der Kunsthalle Bielefeld.

Christina Végh, Direktorin der Kunsthalle Bielefeld, betont: «Für die Menschen aus der Ukraine geht es nach den existenziellen Fragen wie der medizinischen Versorgung und der Suche nach einer Unterkunft auch darum, in Bielefeld anzukommen, Kontakte zu knüpfen und Anlaufstellen zu haben. Als Museum sind wir ein öffentlicher Ort, der Raum bietet für Vieles und Viele. Wir sind ein Ort der Begegnung,

zwischenmenschlich und mit der Kunst. Kunst verbindet!»

Das bestätigen auch die beiden Kunstvermittlerinnen Anke Schliemann und Claudia Winkel: «Wir freuen uns sehr, dass das «Offene Haus» so gut angenommen wird. Neben regelmäßigen Teilnehmer*innen kommen von Woche zu Woche neue Gesichter dazu. Alle sind sehr neugierig und interessiert. Es ist schön zu erleben, wie über das kreative Tun neben tollen Arbeiten auch ein gegenseitiges Herantasten und Kennenlernen entsteht.

»Nataliya Hovda nimmt jede Woche mit ihrer 4-jährigen Tochter teil und meint: «Kunst und die Möglichkeit, der Kreativität freien Lauf zu lassen, sind für mich ein wichtiges Element, das dabei hilft, Erlebnisse zu verarbeiten und Ruhe zu finden.

»Der 16-jährige Nikita Piskunov, der über eine Freundin von dem Angebot in der Kunsthalle erfahren hat, sagt: «In der Ukraine habe ich bisher keine Kunstwerkstatt besucht. Inmitten der vielen neuen und unbekannten Situationen macht es Spaß, einfach zu experimentieren und zu sehen, was entsteht, wenn man einen Stift in die Hand nimmt und anfängt zu zeichnen.»

