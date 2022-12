Offene Innovation auf Stadtebene: Wie kann sich die Stadtgesellschaft in Innovationsprozesse einbinden?

Die Initiative Open Innovation City Bielefeld

In einer Zeit des schnellen, technologischen Wandels und gesellschaftlicher Entwicklungen wird Innovation zur Maßgabe für die Zukunftsfähigkeit deutscher Städte und Regionen. Das noch junge wissenschaftliche Prinzip der Open Innovation steht dabei für Offenheit, für das Vernetzen der gesellschaftlichen Akteure und für die Verbindung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. In einem einzigartigen Projekt wird das Prinzip der Open Innovation in Bielefeld nun erstmals auf eine Stadt übertragen. Das Projekt wird geführt von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM), der Founders Foundation, dem Pioneers Club und owl maschinenbau e.V. sowie gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.

Open Innovation City veröffentlicht Studie zum Thema „Partizipation“

Bielefeld. Welche Rolle spielen partizipative Verfahren in offenen Innovationsprozessen? Wie können Verfahren aussehen und welche Faktoren sind dabei für die Stärkung der Innovations- und damit der Zukunftsfähigkeit von Städten entscheidend? Antworten hierauf gibt die frisch veröffentlichte Open Innovation City (OIC) Studie zum Thema „Partizipation“.

Städte sehen sich aktuell einer Reihe großer Herausforderungen gegenüber. Diese Herausforderungen sind mit komplexen Themen wie Klimawandel, Digitalisierung, neuen Technologien sowie neuen Arbeits-, Mobilitäts- und Konsummodellen verbunden. Wie können Städte in dieser Lage ihre Zukunft gestalten? Die Antwort auf diese Frage ist nicht leicht. Entscheidend für die Annäherung an eine Antwort scheint zu sein, zunächst einmal anzuerkennen, dass Lösungen nicht von einzelnen Akteuren allein zu erwarten sind. Vielmehr müssen Ideen in allen Teilen der Stadtgesellschaft gesucht und gewinnbringend zusammengeführt werden. Die Partizipation der Stadtgesellschaft ist ein entscheidender Hebel für Innovation auf Stadtebene. Im Rahmen der Studie stehen die Fragestellungen im Fokus, welche Rolle partizipative Verfahren in offenen Innovationsprozessen spielen, wie solche Verfahren aussehen können und welche Faktoren dabei für die Stärkung der Innovations- und damit der Zukunftsfähigkeit von Städten entscheidend sind. Zur Beantwortung dieser Frage werden theoretische Überlegungen sowie Erkenntnisse aus der städtischen Praxis zusammengebracht.

„Unsere OIC-Studie veranschaulicht die Innovationsmöglichkeiten, die sich für urbane Räume durch die Partizipation der Stadtgesellschaft ergeben. Eine ortsspezifische Annäherung an wichtige gesellschaftliche Zukunftsfragen kann auf diese Weise möglich werden. Wichtig dabei ist ein aktives Bemühen um die Beteiligung aller Teile der Stadtgesellschaft,“ sagt Dr. Mirko Petersen, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Open Innovation City.

In der Veröffentlichung werden fünf zentrale Aspekte von Partizipation für offene Innovationsprozesse herausgearbeitet: Ziele, Teilnehmer:innen, Beteiligungsmodi, Zeitpunkt der Einbindung und Formate. Zudem werden die australische Stadt Melbourne und die deutschen Städte Dortmund und Ulm mit ihren interessanten partizipativen Ansätzen vorgestellt. Mit einem Blick auf die Chancen und Herausforderungen von partizipativen Prozessen sprechen die Wissenschaftler abschließen Handlungsempfehlungen für andere Städte aus.

Die Studie kann ab sofort als gebundene Version kostenlos im Innovation Office (Alter Markt 13, 33602 Bielefeld) bezogen oder online unter https://openinnovationcity.de/ digital heruntergeladen werden. Fragen beantwortet Petersen unter mirko.petersen@openinnovationcity.de.