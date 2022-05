Offene Gärten in Lippe – Juni 2022

13 Gärten haben ihre Pforten geöffnet

Kreis Lippe. Der Juni ist die Hochsaison der Offenen Gärten in Lippe. Gäste erwartet eine große Vielfalt von liebevoll gepflegten Gartenanlagen. Kein Garten ist wie der andere, jeder hat Besonderheiten, in insgesamt 13 Gärten gibt es viel zu entdecken.

Am 5. Juni können die Gärten Tegtmeyer in Bad Salzuflen, Am Ziegelhofe 2, sowie Weege in Dörentrup, Hofweg 8, jeweils von 11 bis 18 Uhr besucht werden.

Am 11. Juni öffnet der Garten Kröker in Lage, Büllinghausen 5, von 12 bis 18 Uhr.

Am 11. und 12. Juni können in Blomberg die Gärten Oerder, Erdbrucher Str. 11, von 13 bis 18 Uhr, sowie Zylstra, Hestrup 8, von 12 bis 18 Uhr besucht werden. In Lage der Garten Albert & Schmidt, Görlitzer Ring 29, zwischen 11 und 18 Uhr.

Am 12. Juni öffnen der Garten Weege in Dörentrup, Hofweg 8, von 11 bis 18 Uhr, und der Garten Asemissen in Leopoldshöhe, Bolhöferweg 51a, von 12 bis 18 Uhr.

Am Wochenende 18. und 19. Juni können die Gärten Schmidt in Dörentrup, Fermke 40, und Bussen in Schieder-Schwalenberg, Noltehof 2, jeweils von 11 bis 18 Uhr besucht werden.

Am Sonntag, 19. Juni öffnet erstmalig der Garten Ortmann in Lemgo, Friedrich-Ebert-Str. 27, von 11 bis 18 Uhr. Ebenfalls geöffnet sind der Garten Wagner in Leopoldshöhe, Schuckenteichweg 17a, von 11 bis 17 Uhr, und in Schlangen die Gärten Klefges, Alte-Rothe-Straße 38, zwischen 14 und 18 Uhr, und der Garten Kriete, Parkstraße 21, von 14 bis 20 Uhr.

Auf der Homepage der Initiative www.offene-gaerten-lippe.de sind genaue Gartenbeschreibungen und viele Fotos zu finden.