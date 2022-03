Öffentliche Sonntagsführung zur Festungsgeschichte

Mindener Museum

Minden. Am Sonntag, 20. März, erhalten Besucher*innen im Mindener Museum um 14 Uhr einen Überblick zur Mindener Festungsgeschichte. Minden hat eine lange Tradition als befestigte Stadt mit eigenem Militär oder als Garnisonsstadt von Truppen der jeweiligen Landesherren.

Aufgrund der strategisch wichtigen Lage an einem zentralen Weserübergang mit einer Brücke und mit zwei sich hier kreuzenden Fernhandelsstraßen war die Stadt in ihrer Geschichte wiederholt auch das Ziel von Belagerungen und Heereszügen. Erst mit dem Abbruch der alten Festungswerke setzte nach 1879 eine neue Phase der Stadtentwicklung ein. In der rund 45minütigen Führung werden die verschiedenen Phasen der Mindener Festungsgeschichte am Stadtmodell erläutert. Pro Person kostet die Führung 5 €. Die Zahl der Plätze ist auf 15 Personen begrenzt. Um Anmeldung wird unter museum@minden.de oder 0571 9724020 gebeten. Für Teilnehmer*innen gilt die 3G-Regel.