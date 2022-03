Öffentliche Führungen durch die neue Marta-Ausstellung „Marta Maps – Neue Routen durch die Sammlung“

Herford. Am März Wochenende (19.03./20.03.), jeweils um 12 und um 15 Uhr, haben Besuchende im Marta Herford die Gelegenheit, die neue Sammlungsausstellung „Marta Maps“ während eines einstündigen Rundgangs zu erkunden. Im Gespräch mit einem Marta-Kunstvermittler bekommen die Teilnehmenden Einblick in die Sammlung Marta, erhalten Informationen zu den ausgestellten Künstlern und ihren Werken und haben die Möglichkeit, Fragen an die Kunst zu stellen. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 15 Personen begrenzt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kosten pro Person betragen 3,50 Euro (zzgl. Ausstellungseintritt). Bitte informieren Sie sich tagesaktuell über die geltenden Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus unter: www.marta-herford.de.

Die Ausstellung „Marta Maps – Neue Routen durch die Sammlung“ in der Lippold-Galerie gewährt einen Einblick in die umfassende Museumssammlung und lädt die Besuchenden dazu ein, Kunst aus ganz verschiedenen Perspektiven zu entdecken. Gezeigt werden die Werke von 16 internationalen Künstler*innen aus der Sammlung Marta, die sich zu einem offenen Erfahrungs- und Erkenntnisangebot zusammenfinden, welches Begegnungen schafft und Dialoge anregt.

Künstler*innen Carla Accardi, Mona Ardeleanu, Guillaume Bruère, Paolo Chiasera, Mark Dion, Andrea Fogli, Markus Huemer, Ulrike Lienbacher, DeAnna Maganias, Yvonne Roeb, Norbert Schwontkowski, Nedko Solakov, Julia Steiner, Patrick Tuttofuoco, Kaari Upson, Anna Vogel