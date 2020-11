Neues vom SC Grün-Weiß Paderborn und dem Paderborner Martinslauf

Paderborn. Leider hat uns die aktuelle COVID-19 Entwicklung weiterhin „fest im Griff“, mit Auswirkungen auf den gesamten Trainings- und Übungsbetrieb des SC Grün-Weiß Paderborn. Wieder einmal mussten alle Sportstätten geschlossen werden und fast der gesamte Trainingsbetrieb ruht bis aus weiteres.

Innovative Ideen waren schon immer das Markenzeichen des SC Grün-Weiß Paderborn. Daher gehen wir ab sofort online; und zwar online & live. Folgende Kurse stehen für Mitglieder im November zur Verfügung:

Montag: 10 Uhr BBP | 18 Uhr Ganzkörpertraining

Dienstag: 18 Uhr Zumba | 19 Uhr Rückenfit

Mittwoch 18 Uhr Bodyworkout | 19 Uhr Tabata

Donnerstag: 9 Uhr Fit in den Morgen | 18 Uhr Zumba

Freitag: 9 Uhr Pilates | 10 Uhr BBP

Hierzu wird benötigt:

✔ Handy/Tablet/ Laptop

✔ eine stabile Internetverbindung

✔ die App ZOOM

Anmeldungen und alle Info`s unter: https://www.gw-pb.de/medifit/aktuelles.html Fragen zur Anmeldung bitte an medifit@gw-pb.de oder 05251-3909670. Zudem stehen über den YouTube-Kanal des SC Grün-Weiß Paderborn mehr als 40 Videos zur Verfügung, die jederzeit eine sportliche Betätigung ermöglichen, https://m.youtube.com/c/scgrünweißpaderbor Und auch für alle Freunde des Laufsports halten wir an unserem Gedanken fest: Der 5. Paderborner Martinslauf soll stattfinden. Ein Termin für das 1. Quartal 2021 ist in Planung.

Daher bitten wir alle Läuferinnen und Läufer noch um etwas Geduld, wenn es um einen konkreten Termin und den Start der Onlineanmeldung für den 5. Paderborner Martinslauf geht. Nähere INFO`s dazu wie immer auf den Social-Media-Kanälen und im Internet.