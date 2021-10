Neues Projekt „Dorf.Gesundheit.Digital“ gestartet

Kreis Höxter. Wie sieht die Gesundheitsversorgung der Zukunft aus? Wie wirkt sich der digitale Wandel auf die medizinische Versorgung vor allem auf dem Land aus? Neue Wege erprobt das innovative Projekt „Dorf.Gesundheit.Digital“, das der Kreis Höxter in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter und der Volkshochschule Diemel-Egge-Weser an den Start gebracht hat.

Ziel ist es, in 30 ausgewählten Dörfern drei Jahre lang ehrenamtlich digitale Lösungen im Bereich von Gesundheit und Pflege zu erproben. „Es freut mich sehr, dass wir mit diesem zukunftsweisenden Projekt erneut Vorreiter für den ländlichen Raum sind. Gerade die Gesundheitsversorgung ist ein zentrales gesellschaftliches Thema“, sagte zum Auftakt Landrat Michael Stickeln und dankte dem Bund für die Förderung. Das Projekt knüpft an die bundesweit bekannten Digitalisierungsprojekte Smart Country Side und Dorf.Zukunft.Digital an und wird vom Bundesinnenministerium mit 600.000 Euro gefördert.