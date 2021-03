Neues digitales Angebot: Online arbeitsuchend melden und Beratungstermin vereinbaren

Kundinnen und Kunden können sich online bei ihrer Arbeitsagentur arbeitsuchend melden. Neu ist, dass sie ab sofort auch direkt online ein erstes Beratungsgespräch vereinbaren können.

Kreis Lippe. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wünschen sich neben einer persönlichen und telefonischen Kontaktmöglichkeit auch einen Onlinekontakt zu Behörden, zum Beispiel, um einen Termin zu vereinbaren.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erweitert daher die Möglichkeit der Terminbuchung um eine Online-Terminvergabe. Wer sich auf elektronischem Weg arbeitsuchend meldet, kann nun auch direkt seinen ersten Beratungstermin in der Agentur für Arbeit mitbuchen. Kundinnen und Kunden, die im Zuge ihrer Online-Arbeit-Suchendmeldung ihren Lebenslauf im e-Service „Abschlüsse und Berufserfahrung“ erfasst haben, können im Anschluss daran einen Termin für ein erstes Beratungsgespräch buchen.

Dabei können Kundinnen und Kunden normalerweise zwischen persönlichem Termin vor Ort in der Agentur für Arbeit Detmold beziehungsweise in einer der Geschäftsstellen in Bad Salzuflen, Blomberg oder Lemgo, oder einem Telefontermin wählen. Aufgrund der Gesundheitsschutzmaßnahmen im Zuge von Corona steht aktuell nur die Funktion zur Buchung eines telefonischen Termins zur Verfügung. „Sobald die Situation es aus unserer Sicht wieder zulässt, wird auch die Auswahlfunktion für einen persönlichen Termin freigeschaltet“, erklärt Barbara Schäfer, Leiterin der Agentur für Arbeit Detmold. „Wir sind sehr froh darüber, unseren Kundinnen und Kunden mit der Online-Terminvergabe eine neue Funktion zur Verfügung zu stellen, die die Organisation für beide Seiten um einiges vereinfacht.“

Informationen zur Arbeitsuchend-Meldung werden jetzt auch online zugestellt

Seit Kurzem erhalten Kundinnen und Kunden, die sich online arbeitsuchend melden, eine Eingangsbestätigung sowie wichtige Hinweise und Informationen zu ihrer Arbeitssuchendmeldung auch elektronisch zugestellt. Diese werden als Nachricht im persönlichen Online-Account angezeigt. Dadurch entfällt in den meisten Fällen der bisher notwendige postalische Versand von Dokumenten.

In ihrem Online-Account werden den Kundinnen und Kunden außerdem weitere interessante Informationen und Angebote der Arbeitsagentur, die im Zusammenhang mit der Online-Arbeit-Suchendmeldung stehen, angezeigt (etwa Mitteilungen über Online-Trainings wie die LERNBÖRSE).