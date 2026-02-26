Neuer Regionalrat nimmt Arbeit auf

Detmold . Der Regionalrat Detmold ist am Donnerstag, 19. Februar 2026, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Die 24 Delegierten wählten Heinz-Günter Koßmann (CDU) in das Amt des Vorsitzen- den. Seine Stellvertreterin ist Birgit von Lochow (SPD). Der Regionalrat setzt sich in dieser Legislaturperiode aus 24 stimmberechtigten Mitgliedern zusammen. Entsandt werden diese unter anderem von den sechs Kreistagen sowie dem Rat der kreisfreien Stadt Bielefeld.

Die meisten Delegierten stellt die CDU (9 Mitglieder), gefolgt von der SPD (6 Mitglieder). Bündnis 90/Die Grünen und die AfD entsenden jeweils drei Mitglieder, FDP, Linke und Freie Wähler je ein Mitglied. Die Verteilung der Sitze erfolgte auf Grundlage des Ergebnisses der Kommunalwahl im September 2025.

Zudem wurden auch beratende Mitglieder des Regionalrats gewählt. Hierzu gehören Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter/-innen sowie je ein(e) Vertreter/-in der Naturschutzverbände, Sportverbände und der Kommunalen Gleichstellungsstellen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt der konstituierenden Sitzung war neben der Wahl die Bildung der Fachkommissionen.

Die wichtigste Aufgabe des Regionalrates ist die Erarbeitung, Aufstellung und Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold. In der vergangenen Wahlperiode konnte mit dem Regionalplan OWL erstmals ein Raumordnungsplan für den gesamten Regierungsbezirk beschlossen werden. Im Rahmen der 1. Änderung des Regionalplans OWL im Jahr 2025 wurden in OWL über 14.000 Hektar Windenergieflächen festgelegt und damit ein substanzieller Beitrag zur dringend notwendigen Energiewende geleistet.

An diese Meilensteine will der neue Regionalrat anknüpfen. „Ein ganzheitlicher Blick auf die Region unter Berücksichtigung vielfältiger Belange aus den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur, Natur und Umwelt sind wesentlich für ein lebenswertes OWL. Der Regionalplan ist hierfür ein wichtiger Grundstein“, so der alte und neue Regionalratsvorsitzende Heinz-Günter Koßmann.

Regierungspräsidentin Anna Katharina Bölling gratulierte dem neuen Regionalratsvorsitzenden Heinz-Günter Koßmann sowie seiner Stellvertreterin Birgit von Lochow. In der neuen Sitzungsperiode bis zum Jahr 2030 bestehe nun die Möglichkeit für den Regionalrat, die weitere Entwicklung der Region OWL maßgeblich zu bestimmen und zu gestalten. „Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik für ein erfolgreiches Ostwestfalen-Lippe“, sagte die Regierungspräsidentin.

BU: Der neue Regionalrat mit dem Vorsitzenden Heinz-Günter Koßmann (vorne 6. Person von links), seiner Stellvertreterin Birgit von Lochow (vorne 8. von links) sowie Regierungspräsidentin Anna Katharina Bölling (vorne 7. Person von links) und Regierungsvizepräsidentin Anke Recklies (vorne 5. Person von links). Der Regionalrat setzt sich in dieser Legislaturperiode aus 24 stimmberechtigten Mitgliedern zusammen.