Seit März 2021 leitet Günter Michaelis den operativen Bereich der Arbeitsagentur Bielefeld.

Bielefeld. Günter Michaelis ist seit dem 08. März 2021 neuer Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Bielefeld. Der Verwaltungsausschuss und die Gremien haben seine Berufung auf die Position bestätigt. Michaelis verantwortet damit den operativen Bereich und steuert unter anderem die Bereiche der Arbeitsvermittlung, der Berufsberatung und des Arbeitgeberservice.

Seinen beruflichen Werdegang in der Bundesagentur für Arbeit begann Michaelis als Auszubildender 1986. Leitend war er viele Jahre auf verschiedenen Positionen innerhalb der Arbeitsagenturen Paderborn und Bielefeld tätig. In den vergangenen fünfeinhalb Jahren leitete er den Bereich Controlling und Finanzen für den Verbund der Arbeitsagenturen Ostwestfalen-Lippe sowie für die Arbeitsagentur Meschede-Soest. In dieser Funktion hat Michaelis Geschäftsführungen und Führungskräfte des operativen Bereichs in Fragen des Controllings und Finanzwesens begleitet. Gleichzeitig fungierte er als stellvertretender Geschäftsführer des Internen Service.

Auf der neuen Position beginnt Michaelis unter besonderen Bedingungen. Auf dem Arbeitsmarkt und dem Ausbildungsmarkt in der Stadt Bielefeld und im Kreis Gütersloh kommt es wie in ganz Deutschland durch die Covid-19-Pandemie zu nachteiligen Auswirkungen. Für die Arbeitsagentur Bielefeld bedeutet die Corona-Krise auch organisatorisch eine Herausforderung: „Wir haben für unsere Kundinnen und Kunden in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Kommunikationskanälen und Zugangswegen geöffnet, um unsere Dienstleistungen im Lockdown zuverlässig zu erbringen und in allen Fragen effektiv zu unterstützen. Bis die Beschränkungen zum Gesundheitsschutz wegfallen und wieder bessere Möglichkeiten zum persönlichen Austausch bestehen, werden wir Kundinnen und Kunden mit unseren Online-Angeboten wie der digitalen Berufsorientierung unterstützend zur Seite stehen“, sagt Günter Michaelis.

Der Geschäftsführer Operativ vertritt den Vorsitzenden der Geschäftsführung. Mit Wolfgang Draeger, dem neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Bielefeld, der die Position voraussichtlich zum 17. Mai 2021 antritt, leitet Günter Michaelis die Bielefelder Arbeitsagentur gemeinsam.