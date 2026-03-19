Neue Folge von „Wissen2Wirtschaft …und zurück“

Wie Frauen den Weg in die Führung finden

Paderborn. Anja Schulte vom Cross Mentoring OWL zu Gast im Podcast der Universität und der Wirtschaftsförderung Paderborn Frauen sind in Führungspositionen weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Woran liegt das? Und was muss sich ändern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die neue Folge des Podcasts „Wissen2Wirtschaft … und zurück“ der Universität Paderborn und der Wirtschaftsförderung Paderborn.

Moderatorin Selina Hare spricht darin mit Anja Schulte. Sie führte viele Jahre ein mittelständisches Familienunternehmen, studierte später Psychologie und arbeitet heute als Coach, Trainerin und Leiterin des Cross Mentoring OWL.

Im Gespräch geht es um strukturelle Hürden, Rollenbilder und die Frage, warum Frauen trotz guter Qualifikation noch immer seltener Führungspositionen erreichen. Anja Schulte erklärt außerdem, welche Rolle Mentoringprogramme und Netzwerke für die Entwicklung weiblicher Nachwuchsführungskräfte spielen können.

Ein Schwerpunkt liegt auf Initiativen aus Ostwestfalen-Lippe. Programme wie Cross Mentoring OWL bringen erfahrene Führungskräfte mit jungen Talenten zusammen. Ziel ist es, Erfahrungen weiterzugeben, Netzwerke zu stärken und Frauen auf ihrem Weg in Verantwortung zu begleiten.

Die Episode ist Teil der zweiten Staffel von „Wissen2Wirtschaft … und zurück“, die seit Februar 2026 erscheint. Insgesamt umfasst die neue Staffel acht Folgen, die alle zwei Wochen donnerstags veröffentlicht werden.

Der Podcast erzählt Transfergeschichten aus Paderborn und zeigt, wie Wissenschaft, Wirtschaft und Netzwerke gemeinsam an Zukunftsthemen arbeiten.