Neubauten der Astrid-Lindgren-Schule und des Berufsförderzentrums sind abgeschlossen

Kreis Lippe. Das gab es so noch nie: Landrat Dr. Axel Lehmann erhielt nicht nur einen Schlüssel, sondern einen ganzen Schlüsselbund von dem Bauunternehmen Goldbeck. Damit ist das neue Schulgebäude der Astrid-Lindgren-Schule am Vogelsang und das Berufsförderzentrum auf dem Innovation Campus an den Kreis Lippe übergeben. Landrat Dr. Axel Lehmann: „Der Kreis Lippe entwickelt mit den neuen Gebäuden seine Schullandschaft zukunftsgerichtet weiter. Denn gute Bildung ist der Schlüssel für eine gute Zukunft.“

Im Jahr 2019 hatte die Firma Goldbeck nach einem komplexen Vergabeverfahren die Aufträge zu beiden Neubauvorhaben einschließlich der Bauunterhaltung über einen Zeitraum von 25 Jahren erhalten. Hiermit ist ein weiterer großer Schritt in der Bildungslandschaft durch den Kreis Lippe getan.

Die Astrid-Lindgren-Schule ist eine Förderschule mit Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Jetzt ist die Vor- bis Oberstufe zum Beginn des neuen Schuljahres in das neue Schulgebäude am Vogelsang in Lemgo eingezogen. Schüler und Lehrkräfte freuen sich gleichermaßen über die hellen, großzügigen Klassenräume, das gute Platzangebot und über die neuen Fachräume. Landrat Dr. Axel Lehmann ergänzt: „Das neue Gebäude strahlt durch seine Gestaltung und Architektur eine moderne und ansprechende Willkommenskultur aus! Durch die Lage gegenüber der Karla-Raveh-Gesamtschule ist die Umsetzung inklusiver Projekte und Begegnungen auf dem kurzen Wege möglich. Fachräume wie die Lehrküche oder der Werkbereich Holz werden besser ausgenutzt, da sie sowohl der Astrid-Lindgren-Schule als auch der Gesamtschule gleichermaßen zur Verfügung stehen.“

Das Gebäude des Berufsförderzentrums auf dem Innovation Campus zeichnet sich ebenfalls durch eine gute durchdachte, multifunktionale Nutzungsmöglichkeit aus: Die Berufspraxisstufe der Astrid-Lindgren-Schule und zwei Klassen des Lüttfeld-Berufskollegs werden dort untergebracht. Auch hier werden aktuelle pädagogische Konzepte umgesetzt, was in den bisherigen Räumen aufgrund des Platzmangels nicht möglich war. Die Klassen- und Nebenräume gruppieren sich um einen Marktplatz, auf dem klassenübergreifende Aktionen stattfinden können und der gleichermaßen als Rückzugs- beziehungsweise Kommunikationsort dient.

Von Beginn der Planung sollte das Berufsförderzentrum ein Ort der Begegnung, Bildung, Inklusion und des Zusammentreffens sein. Daher wird auch eine Mensa untergebracht, die jedem Nutzer des Innovation Campus zur Verfügung steht.

Carsten Hense, Geschäftsbereichsleiter der Goldbeck Public Partner GmbH schaut positiv auf die nächsten 25 Jahre und freut sich auf die weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit. Für diesen Zeitraum ist Goldbeck für die Bauunterhaltung der beiden Objekte zuständig.

Der Vorsitzende des Bildungsausschusses, Dr. Peter Pahmeyer, freut sich gemeinsam mit allen Beteiligten über die neuen Schulgebäude und wünscht allen Schülern, die hier beschult werden, einen guten Start in ihr Berufsleben – seitens des Kreises Lippe sind hierfür gute Voraussetzungen geschaffen.